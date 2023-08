Merzhausen

Von: Michael Hesse

Ein Merz der Herzen ist aus ihm nie geworden. © Uwe Lein/dpa

In seinem Herkunftsort war vielen schon klar, dass Friedrich Merz vor allem eines fehlt: ein Konzept. Die Kolumne „Times mager“.

Einst wollte sein Vater, dass er ein Maurergeselle werde, weil der Friedrich so bockig war und nicht für die Schule lernen wollte. Die Mutter sorgte dann dafür, dass der Sohn aufs Internat kam, Abitur machen und später Jura studieren konnte. Schon in der Schule war der Fritz nicht auf den Mund gefallen, wurde Klassensprecher, mitunter galt er als vorlaut.

Das alles spielte sich in Brilon ab, einer kleinen Stadt inmitten des Sauerlandes, wo sich Fuchs und Hase noch gute Nacht sagen. Dort wuchs Friedrich Merz auf, Merzhausen sozusagen. Denn die Familie Merz prägte das Städtchen mehr als andere. Auch weil Großvater Merz bei der NSDAP gewesen war. Deshalb nahmen die Genossen es dem Enkel sehr übel, als der einmal bei Kommunalwahlen von dem Sturm auf rote Rathäuser gesprochen hatte, denn so hatten die Faschisten ja auch gesprochen, das sei Nazi-Jargon. Wer es einmal nach Merzhausen schafft, hätte schon vor einigen Jahren zu hören bekommen, dass der Friedrich ja gar kein politisches Konzept habe. Das sagten nicht nur die von ihm oft gescholtenen SPD-Genossen, sondern ehemalige Mitschüler.

Nun scheinen sie das auch in der Bundes-CDU zu spüren. Da war Merz angetreten, um die „AfD zu halbieren“, wie er sagte. Unter ihm wäre der Aufstieg der Partei rechts von der Union nicht möglich gewesen, posaunte er fröhlich in die deutsche Landschaft hinaus. Das Erwachen könnte nicht bitterer sein: Die AfD hat sich unter dem Vorsitz von Merz verdoppelt. In der CDU sind sie deshalb zurzeit verrückt wie die Merzhasen, äh, Märzhasen. So langsam kommt die Ahnung auf, dass der Merz aus Merzhausen (mittlerweile lebt er nicht mehr in Merzhausen, sondern im benachbarten Arnsberg) nicht der Richtige für die CDU sein könnte. Als er die Grünen als neuen politischen Gegner ausfindig machte, fragten sich einige in der CDU besorgt, ob er die nun auch „halbieren“ wolle.

Ein Merz der Herzen ist aus ihm nie geworden. Auch die hübschen Bilder mit den CSU-Kollegen und - Kolleginnen halfen da nicht. Sein Parteifreund Söder trat sogar ordentlich nach dem Friedrich, als der eine Bemerkung über das Verhältnis von CDU und AfD machte, die man als ein „Go“ für deren Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene verstehen konnte, sogar verstehen musste, wie einige meinen.

Merz war beleidigt. Wie so oft, weshalb ihm die eher konservative Presse attestierte, eine „Mimose“ zu sein. Nun ist sogar von den „Iden des Merz“ die Rede. Die Anspielung ist übertrieben, gewiss. Doch die Union sollte sich langsam auf eine Post-Merz-Zeit vorbereiten. Der hätte dann wieder mehr Zeit für Merzhausen.