Memento mori

Von: Judith von Sternburg

Ein Gartenfest nach dem „Jedermann“ – durchaus gewagt. Dazu eine wichtige Korrektur zum Tod von Martin Walser.

Kein Wochenende ohne Memento mori. Diesmal zum Beispiel gab es wider alle Vernunft Menschen, die ein Gartenfest geplant hatten. Ein Gartenfest zu planen, war vor, sagen wir sechs, acht Wochen noch eine ganz andere Geschichte – die Hitze, die Wespen, die verdurstete Pflanzenwelt –, jetzt hingegen war es den ganzen Tag über ein lustiges Hin und Her zwischen dem Aufbauen im Garten, dem Rückzug ins Wohnzimmer, dem Wiederaufbau im Garten, dazwischen: Beratungen, Diskussionen, Schreiereien. Nein, Schreiereien eigentlich nicht. Jedenfalls nur sehr, sehr kurze.

Wir reden hier nicht über ein Gartenfest für sechs Personen oder für 20, was es ja bestimmt auch alles gibt. Wir reden hier über ein Gartenfest, über das man lange nachdenkt, für das man oft einkauft und für das man einiges kochen muss, auch wenn man nicht kochen kann. Hilft nichts.

Das Vorbereitungskomitee, seit Jahrzehnten aufeinander eingespielt, gab sein Bestes. Da es sich einige Tage zuvor allerdings geschlossen den „Jedermann“ in Salzburg angeschaut hatte, lag eine zusätzliche Unruhe in der Luft (neben den Sturzbächen, dem Nieselregen, dem Wind und so weiter). Es war sozusagen wie im Horrorfilm, wenn die Familie erst einen Horrorfilm schaut, in dem in einem einsam gelegenen Ferienhaus Gespenster und Schlimmeres umgehen, und die Familie am nächsten Tag für drei Wochen in ein einsam gelegenes Haus fährt. Oder im Horrorfilm, wenn eine Frau abends ins Bett geht, und man danach ins Bett geht. Ins Bett gehen will. Ins Bett gehen wollte.

Das ist einer der Gründe, weshalb sich vorsichtige Menschen keine Horrorfilme ansehen.

Am Abend aber: Nur ein paar Tropfen, von den Gästen höflich ignoriert. Die Luft mild, die eilig wieder angebrachte Illumination ein Erfolg. Und keiner rief vom Dach des überübernächsten, übernächsten und nächsten Hauses „Jedermann“ herüber. Pfiffigerweise heißen die Leute, die das Gartenfest veranstaltet haben, allerdings auch anders und haben darauf gepocht, dass ihr Name nicht in der Zeitung stehen dürfe. Man sollte ihn, den Dings, Sie wissen schon, nicht auf sich aufmerksam machen.

Am Sonntag dann die mit einer gewissen Dringlichkeit vermittelte Nachricht, dass Martin Walser nicht wie zunächst gemeldet am 28., sondern bereits am 26. Juli gestorben ist. Hier ließe sich zwar sagen, dass es darauf nicht mehr ankommt, aber das stimmt selbstverständlich gar nicht. Es kommt sehr wohl darauf an. Es ist wichtig, dass auf einem Friedhof zwar fast nichts über einen Menschen zu erfahren ist, aber doch wenigstens der erste und letzte Tag so genau wie möglich in Stein gemeißelt wird. Was hat unsereiner außer einem genauen Anfang und einem genauen Ende.