Lyrische Angriffsfläche

Von: Judith von Sternburg

Max Czollek. © AUF DER GRENZE Judentum und Dichtung/dpa

Die nächste Lyrikdebatte hat begonnen. Max Czollek greift an, andere schicken Scharfes zurück.

Kunst bietet immer Angriffsfläche, für die Lyrik gilt das noch mehr, wie sich im Februar in der unerfrischenden Netz-Häme gegen Judith Zanders mit dem Peter-Huchel-Preis prämierten Band „im ländchen sommer im winter zur see“ zeigte. Zum Beispiel ist es leicht, Loriots Gedichtanfang „Melusine“ aus „Pappa ante Portas“ zu zitieren – „Krawehl! Krawehl! / Taubtrüber Ginst am Musenhain! / Trübtauber Hain am Musenginst! / Krawehl!“ –, aber geschrieben ist das mit literarischer Übersicht. Man muss viel gelesen haben und etwas wissen, um wenig schreiben zu können, eine selten beachtete Faustregel. Sie ist auch aus dem Blick geraten, weil sie für Internetkommentare ja nicht gilt.

Viel schrieb nun Max Czollek („Desintegriert euch!“) in der nächsten winzigen Lyrikdebatte, eher einer Jurydebatte, eher einer Schimpfe mit ernstem Hintergrund. Unter dem Titel „Verschlossenes Land“ veröffentlichte Czollek auf dem Portal faustkultur.de eine Tirade gegen die Diskussion beim Leonce-und-Lena-Preis im März. Diese sei in engen „Referenzräumen“ geblieben, so sei „völlig unmotiviert der Komponist Richard Wagner“ zitiert worden. „Wir schreiben das Jahr 2023 und die Jury hatte einfach keine Lust mehr auf eine Kritik der deutschen Kulturtraditionen.“

Czollek rügt die nichtdiverse, von ihm als weiß und deutsch gelesene Zusammensetzung der vierköpfigen Jury (unter dem Vorsitz der klugen Schriftstellerin Ulrike Draesner, was den Vorwürfen direkt einen Drall ins Unwahrscheinliche gibt). Dem diversen lyrischen Nachwuchs signalisiere das bereits, „dass sie hier nicht verstanden werden“. Der Diskussionsverlauf habe das bestätigt mit einem „ans Reaktionäre grenzenden Umgang mit Lyrik und ihren Traditionen“. Ironisch gebrochen wird die Tirade dadurch, dass Czollek selbst teilgenommen, aber nicht gewonnen hat. Alexander Schnickmann hat gewonnen, um dessen Text es hier nicht gehe, wie Czollek versichert. Wäre ich der Schnickmann, wäre ich befremdet, aber das müssen die beiden unter sich ausmachen.

Andere indes schickten scharfe Repliken, auf lyrikkritik.de etwa der Dichter Yevgeniy Breyger. Die für ihn diesmal enttäuschendsten Gedichte seien Czolleks gewesen. Sie „handelten von Golem und Jericho und vermittelten vom Wissensgehalt den Eindruck, der Autor hätte einmal eine kostenlose Kneipentour in Prag zu Rabbi Löw mitgemacht und dort dies und das aufgeschnappt. Selbst diese Informationen waren (was der Jury nicht negativ auffiel) fehlerhaft. Wie die Jury aber bemerkte, strotzten die Gedichte vor Rechtschreibfehlern. Sicherlich, eine deutsche Hochkulturhaltung, könnte man sagen - wenn ich allerdings Gedichte zum Holocaust schriebe, würde ich verdammt noch mal den Respekt davor haben, nachzusehen, wie die Wörter richtig geschrieben ...“.

Kann man alles selbst nachlesen. Judith Zanders Orthografie empörte die Spottenden übrigens sehr. Ein typischer Juryjob, den Unterschied zwischen Schludrigkeit und Kunst zu identifizieren.