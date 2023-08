Logik

Von: Michael Hesse

Was wäre besser angesichts des Chaos’ dieser Tage, als eine Reise in die tiefsten Gründe unseres Denkens zu unternehmen? Etwa mit Hegel. © H. Tschanz-Hofmann/Imago

Wenn „Nichts“ genau dasselbe wie „Sein“ ist: Der Philosoph Slavoj Zizek rät trotzdem zur Lektüre Hegels. Die Kolumne „Times mager“.

Neulich hat der slowenische Philosoph auf X, dem Nachfolger von Twitter, einen bemerkenswerten Vorschlag gemacht. Wenn es euch mal schlecht geht, dann lest in Hegels Logik! Man solle eher nicht zur „Phänomenologie des Geistes“, der „Philosophie des Rechts“ oder anderen seiner zahlreichen Schriften greifen, nein, die Logik allein beinhalte das heilende Elixier für den Geist.

Man muss hier wissen, das Gespräche mit Slavoj Zizek wie ein reinigendes Gewitter sind. Es kracht, donnert, Geistesblitze fliegen umher. Und wenn man nachher zurückkehrt in die Welt, fühlt man sich regelrecht befreit. Umso mehr erstaunt sein Ratschlag. Natürlich, Zizek ist Hegelianer, auch Marxianer. Aber dieser Hegel hat in seiner Logik ganz eigentümliche Dinge angestellt.

Erstaunlich ist schon, dass er mit nichts anfängt. Ja. Und dann meint er, dass dieses „Nichts“ genau dasselbe wie „Sein“ sei. Der Fachmann staunt und der Laie wundert sich über solche Einsichten. Mehr noch. Aus dem Nichts bzw. Sein heraus quillt auf einmal das Werden hervor. Und so geht es der Reihe nach zu Qualität, Dasein, Fürsichsein. Hegel glaubte, die Stammbegriffe des Seins und des Denkens gefunden zu haben. Dies sei die Welt, wie Gott sie rein denken würde.

Als Arthur Schopenhauer Hegels Logik gelesen hatte, glaubte er, sich im Irrenhaus zu befinden. Denn das, fluchte er, könne nur ein Irrer geschrieben haben. Schopenhauer war fortan ein ausgesprochener Hegel-Feind und auch ein Feind von dessen Logik.

Das lag vor allem daran, dass Hegel an jedem logischen Begriff auch dessen genaues Gegenteil zu finden meinte. So wie beim Nichts das Sein. Erst das, so behauptete er, ermögliche das Fortschreiten von einem Begriff zum nächsten, da man die Negation quasi mitnehme, statt sie abzuwerfen. Am Ende lande man dann wieder beim Sein, also genau da, wo man angefangen habe. Hegel hat daher mehrfach das Bild vom Kreis für seine Logik verwendet. Und hier hätte sein Antipode Schopenhauer eigentlich glücklich sein müssen. Denn die Kreisbewegung ist etwas, was man von der fernöstlichen Philosophie gut kennt, auch im Buddhismus kommt sie vor. Und Schopenhauer war bekanntlich gut in der fernöstlichen Denkweise unterrichtet. Aber auch das half nichts, er blieb dabei, Hegel für verrückt zu erklären.

Und trotzdem sollte man den Rat von Slavoj Zizek ernst nehmen. Warum nicht ein bisschen Hegel zur Lektüre? In Zeiten wie diesen eine Reise in die tiefsten Gründe unserers Denkens zu unternehmen, was wäre besser angesichts des Chaos’ dieser Tage? Gewiss, es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber Hegel ist eine davon. Danke, Slavoj Zizek!