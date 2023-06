Lieber nicht

Von: Judith von Sternburg

Einfach mal Nein sagen: Aktion von Fans des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Neinsagen, das ist manchmal eine richtig interessante Option, selbst wenn man sich selbst damit schadet.

Heute: Ein Lob der Kunst des Neinsagens auf eigene Kosten.

Auch das British Museum in London hat sich nun aufgerafft, die Zusammenarbeit mit dem in Umweltschutzfragen vielfach kritisierten Ölkonzern BP offiziell zu beenden. Nach scharfer Kritik war der zuletzt ausgelaufene Vertrag zwar nicht direkt erneuert, aber eine künftige Kooperation auch nicht ausgeschlossen worden. Das in die Tage gekommene Museum plant eine gigantische Erneuerung für eine Milliarde Pfund, vor allem hierfür, schreibt die Zeitung „Guardian“, war ein Arrangement mit BP erwartet beziehungsweise befürchtet worden. Jetzt folgt das Haus anderen großen britischen Kulturinstitutionen, die sich in den vergangenen Jahren von BP getrennt hatten, darunter die Tate-Galerien (2016, hier zog sich BP selbst zurück und stellte keinen Zusammenhang zu den seinerzeit schon wütenden Protesten her), die Royal Shakespeare Company (2019), die National Portrait Gallery (2022), das Scottish Ballet (2022), das Royal Opera House (Frühjahr 2023).

Die Kunst des Neinsagens auf eigene Kosten ist, wie die Formulierung schon klarmacht, eine tiefgreifende kulturelle Errungenschaft. Bis zur Selbstvernichtung wird sie beispielsweise exerziert von Herman Melvilles berühmtem Bartleby. Dessen „I would prefer not to“ klingt noch explosiver als „Ich möchte lieber nicht“, aber „Ich möchte lieber nicht“ ist unter Umständen auch schon sehr zufriedenstellend. Sie ahnen, dass sich das auf viele Lebenslagen übertragen lässt. Aber bleiben wir beim Thema.

Es ist ein ärgerliches Missverständnis, wenn beim Pausensekt Frau M. nicht nur die Inszenierung beschimpft, sondern als Steuerzahlerin gleich auch die gesamte Subventionierung des Theaters auf den Prüfstand stellt. Es ist ein großer Spaß, wenn die Kultur selbst sich darüber lustig macht, dass sie so verflucht abhängig ist, weil anders als (eventuell) beim Nusseisverkauf die Rechnung nie aufgeht. In der Kultur wird auch daraus sofort eine Kunst.

In „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal ist die barbarische Idee eines reichen Mäzens die Grundlage für einen der schönsten Akte der Opernliteratur. In Franz von Suppès „Schöner Galathée“ bekommt der dekadente Mydas eine fabelhafte Gassenhauerarie. Besonders gerne geht er in den Zirkus. „Selbst der Elefant nickt mir zu galant / und im Galoppieren alle kokettieren, (...) Da die schöne Reiterin, dort die schlanke Tänzerin, / hier die kühne Springerin, jede eine Schwärmerin! / alle nach mir schmachten, alle nach mir trachten, / bin der Mäcenasius!“ Was für ein Mistkerl. Die Kultur gibt den Mäzenen nicht recht, sie blamiert sie behaglich. Das ist die Alternative zum Neinsagen, beides hat seine Zeit.