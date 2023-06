Künstler

Von: Stephan Hebel

Teilen

Sind Wählerinnen und Wähler wirklich Wählende? © Renate Hoyer

Was Künstler wollen: Hier könnte eine Schrift von Herbert Marcuse weiterhelfen. Die Kolumne „Times mager“.

Jüngst beschwerte sich wieder jemand über die Verwendung des Wortes „Wählende“, da es sich doch bei Wählerinnen und Wählern keineswegs um Menschen handele, die in dem Moment, da von ihnen die Rede sei, oder gar ständig wählten, also „wählend“ seien. Wie immer trug der Hinweis, dass bei den „Vorsitzenden“ auch niemand frage, ob und wem sie Tag und Nacht vorsäßen, kaum zur Beruhigung bei. Aber bei der Kunst ist es, wie immer, noch komplizierter.

Der unfairen Überlegung, Künstlerinnen und Künstler als „Künstelnde“ zu bezeichnen, entgeht der hier vorliegende Text allerdings mit Leichtigkeit. Denn erstens gibt es auch noch die Kunstschaffenden, und zweitens geht es hier ausnahmsweise nur um zwei Künstler männlichen Geschlechts beziehungsweise männlich gelesen, wie wir heute sagen. Hinzu kommt, dass einer der Künstler gar keiner ist.

Der erste Künstler, Freund G., hat entschieden, sich von nun an auch offensiver als solchen zu bezeichnen. Keineswegs deshalb, weil er sich plötzlich der Diktatur des Marketings unterworfen hätte, die dem Kunstmarkt ja nicht ganz fremd sein soll. Nein, Freund G. hofft auf verstärkende Wirkung nach innen. Von den mehr oder weniger kunstfremden Aspekten des Broterwerbs will er sich nicht verabschieden. Aber die Kunst besser davon abgrenzen und ihr einen vor den Bedürfnissen des Leibes (essen, trinken, wohnen) besser geschützten Raum eröffnen, das will er schon.

Der gute G. weiß sicher, dass er damit in sich vorwegnimmt, was im Verhältnis zwischen der schnöden Gegenwart und dem künstlerischen Schaffen auch gesamtgesellschaftlich gilt. Kunst, Herbert Marcuse hat es auch schon gewusst, „fordert das geltende Realitätsprinzip heraus“. Mit anderen Worten: G. verändert die Welt, indem er sich verändert. Viel Glück!

Der andere Künstler heißt Dr. Peter Stotz, existiert nur in Martin Suters neuem Roman „Melody“ und hat, um ehrlich zu sein, das geltende Realitätsprinzip kein bisschen herausgefordert, jedenfalls nicht bis Seite 100. Ein politischer und sonstiger Strippenzieher mit Talent zum Zeichnen, aber, wie gesagt, in Wirklichkeit kein Künstler, nicht mal im Buch, weil: lieber Strippenzieher.

Im Buch sagt Dr. Stotz: „Wenn du Künstler sein willst, musst du dich dafür und gegen alles andere entscheiden.“ Und umgekehrt: „Kein Künstler zu werden, hatte etwas verdammt Definitives.“ Freund G. wird sich nie entscheiden, kein Künstler zu sein. Aber Dr. Stotz hat gut reden, wenn er gleich verlangt, sich gegen alles andere zu entscheiden. Freund G. soll die Realität (Broterwerbszwang und so) herausfordern, aber hungern soll er nicht.