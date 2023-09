Krieg 80

Von: Thomas Stillbauer

Menschen gehen auf einer beschädigten Straße, in der Nähe eines bei Raketenangriffen zerstörten Marktes. Offiziellen Angaben zufolge sind mindestens 16 Menschen in Kostjantyniwka getötet und weitere verletzt worden. © Evgeniy Maloletka/dpa

80 Wochen und acht Jahre Krieg: Da muss man auch mal fragen, was hätte anders kommen können.

Jedenfalls würde der neunjährige, dann vielleicht zehnjährige, hoffentlich nicht schon zwölfjährige Askold wieder unbeschwert auf dem Spielplatz im Schewtschenko-Park spielen können. Falls er dann nicht schon zu erwachsen für Spielplätze wäre. Falls er nicht schon längst lieber Pläne für eine friedliche Welt entwerfen würde, in der keine Raketen auf Kinderspielplätzen einschlügen, nie mehr.

Jedenfalls würden Menschen, die Gedichte schrieben, wieder unbefangen in Pizzarestaurants sitzen und miteinander sprechen können. Die Schriftstellerin Victoria würde, wenn sie noch lebte, wieder in dem Restaurant sitzen und mit ihren Freunden sprechen und Gedichte ersinnen können, ohne dass aus dem riesengroßen Nachbarland alles verheerende Bomben auf sie geworfen würden.

Jedenfalls würde die Übersetzerin Olga wieder jeden Morgen aufstehen, frühstücken und mit der Metro zur Arbeit fahren können, statt sechs Mal am Tag in den Schächten der Metro Zuflucht zu suchen vor den Bomben und Raketen.

Jedenfalls würde Maksym wieder den jungen Auszubildenden in seiner Fahrradwerkstatt zeigen können, wie man einen Bremszug so einfädelt, dass er nicht bei der nächsten Gelegenheit auszwirbelt wie ein Mäusebesen. Statt jungen Rekruten zu zeigen, wie man ein Sturmgewehr nachlädt. Oder wie man über ein Feld geht, auf dem einst Sonnenblumen wuchsen, ohne auf etwas zu treten, das einem beide Beine abreißt.

Jedenfalls würden Milana und Danylo wieder kurz vor Sonnenuntergang im Fluss schwimmen und sich in den Armen halten können, ohne dass am anderen Ufer eine Panzerfaust auf sie gerichtet würde.

Jedenfalls würden die Fußballmannschaften von Anna, Chrystyna, Sofia und Anastasia, von Nazar, Mykyta, Artem und Yegor wieder aufs Tor schießen können, ohne dass andere mit Sturmgewehren auf sie schössen. Jedenfalls gäbe es viel weniger verstörte und traumatisierte Haustiere. Jedenfalls hätte man wieder ein Auge für die Kunst und ein Ohr für die Musik. Jedenfalls gäbe es wieder genug zu essen, auch in den Ländern, die auf die Getreideschiffe warteten. Jedenfalls könnte man wieder die immensen Probleme mit der Umwelt in Angriff nehmen statt Probleme mit der moralischen Rechtfertigung von Streumunition.

80 Wochen und acht Jahre Krieg. 80 Wochen und acht Jahre ungläubiges, schockiertes Staunen darüber, dass so etwas noch möglich war in einer halbwegs zivilisiert geglaubten Welt. Wenn er doch irgendwann endlich vorbei wäre, dieser Krieg, dann wäre ganz sicher nicht alles wieder gut, aber immerhin: Jedenfalls gäbe es die Hoffnung, das Vertrauen in die Vernunft des Menschen zurückzugewinnen.