Geherzte Ukraine beim Klimastreik im September 2022 in Berlin.

Times mager

Von Thomas Stillbauer schließen

Inzwischen muss jedem auffallen, dass die Welt einerseits heißer, andererseits kälter geworden ist. Gedanken zur bereits 78. Kriegswoche.

Achtundsiebzig Wochen Krieg und Zerstörung lagen hinter den Menschen, die nichts verbrochen hatten, eineinhalb Jahre der immer noch unfassbaren Eskalation, zusätzlich zu den acht Jahren, seit das riesengroße Land begonnen hatte, Gewalt gegen seinen Nachbarn auszuüben.

Wer konnte sich vorstellen, eineinhalb Jahre ständige Angst und Schlaflosigkeit auszuhalten und die Trauer um Freunde und Angehörige, die dem sinnlosen Schießen zum Opfer fielen. Und wer konnte ermessen, was es bedeutete zu ertragen, dass kein Ende des Mordens in Sicht war – dass es vielleicht noch jahrelang so weitergehen sollte.

Anderswo verging die Zeit. Die Welt besann sich in diesen Tagen auf einen weiteren Jahrestag. Fünf Jahre zuvor hatte sich eine junge Frau in Schweden geweigert, zur Schule zu gehen. Ihr Streik, begonnen in einer der häufiger werdenden Hitzewellen, thematisierte eine andere Form der Gewalt: jene Gewalt, die die Menschen gegen die Natur richteten. Sinnbildlich war der Schulstreik der jungen Schwedin auch ein Protest gegen den Krieg, eben jenen Krieg, der über den Umweg der Klimazerstörung tötete, aber die Ärmsten besonders hart traf.

Dem Beispiel der Schülerin hatte sich bald eine friedliche Armee angeschlossen, überall, in fast sämtlichen Ländern der Erde. Aber die fünf Jahre hatten offenbar nicht genügt, um dem Rest der Welt klarzumachen, dass es schneller gehen musste auf dem Weg, wieder gesund zu werden.

Wenn doch jedem auffallen konnte, dass die Welt zugleich heißer und kälter geworden war, dann war es genau dies, was die träge Mehrheit lautstark missachtete. Dass hier die Wüsten wuchsen, die Bäume verdorrten, die Meere kochten, die Auseinandersetzungen um Wasser und Nahrung an Hitze gewannen. Und dass dort eiskalt konstatiert wurde, Wirtschaft und Wohlstand wären bedroht, wenn wir die Welt konsequent retten wollten.

Was bloß werden sollte ohne Wachstum, das dominierte die Gewinn- und Verlustrechnungen jener, die entschieden. Ob Windräder schön genug oder zu hässlich oder ebenfalls schlecht für die Natur waren. Ob es den Menschen, die hier und jetzt lebten, zuzumuten war, ein etwas unkomfortableres Dasein zu führen, damit die Menschen, die anderswo und in Zukunft lebten, auch noch eine Chance hatten.

Den Mächtigen der Welt lag es offenbar näher, weiterhin Kriege zu führen, sei es gegen Menschen, sei es gegen die Natur, als vernünftig zu werden. Andererseits konnte es der Welt eigentlich egal sein. Sie würde bleiben, das stand fest. 78 Wochen und acht Jahre Krieg, und wer gemeinsam mit der Welt überleben würde, das war unsicherer denn je.