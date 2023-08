Krieg 77

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Panzer, Kriegsschiffe, das waren ja nur noch Spielzeuge im Miniaturformat. Damit wurde doch nicht wirklich geschossen. Niemand würde doch ernsthaft je wieder schießen wollen. Oder? © KH/Imago

Als wir selbst noch Kinder waren, konnte Krieg nur eine schlimme Erinnerung sein. Dachten wir, stimmte natürlich nie. In Wahrheit hat das Schießen nie aufgehört. Die Kolumne „Times mager“.

Das Staunen war den Menschen angeboren: dem fast noch jungen Mann im Weinberg, der zeit seines Lebens nie damit aufgehört hatte, täglich über die immer gleichen Dinge in seiner Umgebung laut zu staunen; auch allen anderen, wenn sie Neues erlebten, Ungesehenes, Unerhörtes.

77 Wochen und acht Jahre Krieg, und das Internet zeigte längst die feinen Abstufungen des Staunens. Wenn Soldaten jämmerlich verängstigte Katzen aus zusammengeschossenen Häusern retteten: Herzensgüte gegenüber den Hilflosen, gezielt veröffentlichte Herzensgüte wohl, um zu dokumentieren, wer hier die Guten seien und wer die Schlechten. Wer Tiere rettete, konnte nicht zu den Schlechten gehören, das war die leicht zu entschlüsselnde Botschaft, und doch rührte sie immer wieder die Seele.

Konnte, wer mit Sonnenöl und Bikini am Strand lag und beobachtete, wie in der Ferne eine Brücke bombardiert wurde, noch unter die Staunenden gerechnet werden? Zu den Absonderlichkeiten dieses Krieges zählte, dass Urlauberströme aus dem riesengroßen Land ins annektierte Sommerparadies drängten und in ihrer Erholung dadurch gestört wurden, dass das überfallene Land die Zufahrt beschoss. Da standen sie mit ihren Autos im Stau, gewahrten beim Sonnenbad die Rauchsäulen und glaubten weiterhin, staunend, dies seien alles Begleiterscheinungen eines Sondereinsatzes zur „Entnazifizierung“. Oder glaubten, weiterhin zu glauben.

Aus der Stadt Saporischschja im überfallenen Land zeigte das Internet eine Familie, über deren Köpfe eine Rakete flog und in ein Hotel einschlug. Die Kinder warfen sich zu Boden und schrien, das Hotel explodierte. „Entnazifizierung“ aus der Sicht des riesengroßen Landes.

Als wir selbst noch Kinder waren, konnte Krieg nur eine schlimme Erinnerung sein, ein Fiasko, aus dem Großväter spät oder gar nicht zurückgekehrt waren zu Häusern, die es nicht mehr gab. Ein lang zurückliegendes Ereignis. Panzer, Kriegsschiffe, das waren ja nur noch Spielzeuge im Miniaturformat. Müttern war es nicht recht, dass damit hantiert wurde, aber was sollte schon sein? Damit wurde doch nicht wirklich geschossen. Niemand würde doch ernsthaft je wieder schießen wollen. Oder?

Als doch wieder geschossen wurde, und in Wahrheit hatte das Schießen ja nie aufgehört – als doch wieder spürbar, fühlbar, mitfühlbar weitergeschossen wurde, war die Leichtigkeit endgültig dahin, die Welt zugleich heißer und kälter geworden und auf so vielen Ebenen hochinfektiös. 77 Wochen Krieg, das Staunen aber wuchs, vor allem gegenüber jenen, die nur glauben wollten, was sie glauben sollten.