Krieg 76

Von: Thomas Stillbauer

Rauch an der Frontlinie in der ukrainischen Region Donezk: Ob der staunende fast noch junge Mann vom Krieg in der Ferne wusste? © dpa

Menschen in den Ferien. Und der Frieden, wo es ihn noch gibt, kostbar wie nie zuvor. Die Kolumne „Times mager“.

Wie schnell drei Wochen vergingen. Wenn man nichts zu tun hatte. Wenn man nichts zu fürchten hatte. Wenn man nichts Wichtigeres vorhatte, als aus dem Fenster zu schauen und gelegentlich ein paar Zeilen zu schreiben, vielleicht über die drei bis vier Personen, die an diesem friedlichen Ort jeden Tag ihre kleine Runde drehten: ein fast noch junger Mann, ein etwas älterer Mann und eine etwas ältere Frau. Und eine Katze.

Vor ziemlich genau einem Jahr waren sie meist nur zu hören gewesen, wie sie sich täglich auf den Weg machten zum kleinen alten Friedhof im Weinberg, um die Zeit herum, wenn der Kirchturm die Abendglocken läutete. Genau genommen war nur der fast noch junge Mann zu hören gewesen, weil er sich im Lauf der Jahre seine Fähigkeit bewahrt hatte, über alles zu staunen. Lauthals zu staunen. Über alles. Am liebsten über die Katze, wie sie über Stock und Stein preschte, die Treppe hinauf, die Treppe hinab, jedoch stets fest zugeordneter Bestandteil der kleinen Prozession.

Der etwas ältere Mann und die etwas ältere Frau begleiteten den fast noch jungen Mann geduldig beim Staunen. Manchmal wechselten sie ein paar Worte mit Passanten, während der fast noch junge Mann hörbar weiterstaunte und die Katze die Verstecke einiger Mauereidechsen untersuchte.

Wie langsam wohl 76 Wochen vergingen. Acht Jahre und 76 Wochen. Wenn man stets befürchten musste, von den Kriegern des riesengroßen Landes mit Raketen beschossen zu werden, wenn man stets davon ausgehen konnte, im nächsten Moment das Dach über dem Kopf weggesprengt zu bekommen oder das Klettergerüst auf dem Spielplatz. Wenn nichts sicher war.

Ob der staunende fast noch junge Mann vom Krieg in der Ferne wusste? Was würde er sagen, was zumindest denken, wenn ihm jemand den Krieg erklärte, also ihm erklärte, welche Art Gemeinheit sich abspielte fernab des Weinbergs und des Glockengeläuts auf dem kleinen Friedhof, fernab des verlässlichen Lebens jeden Abend zu derselben Zeit?

76 Wochen und acht Jahre Krieg, und vermutlich wäre das Entsetzen bei dem fast noch jungen Mann ebenso groß gewesen wie bei all den anderen Menschen, wenn sie zum ersten Mal erfuhren, dass es so etwas gab, Krieg, und was es für all jene bedeutete, die eigentlich gar nichts damit zu tun hatten, außer dass ihre Liebsten und sie selbst leider daran sterben mussten. Das Entsetzen, das dann mit wachsender Entfernung, zeitlich, räumlich, immer geringer wurde.

Diesmal waren sie wieder sehr präsent, alle vier, auf ihrer Prozession durch den Weinberg. Und der Frieden, wo es ihn noch gab, kostbar wie nie zuvor.