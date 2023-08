Krieg 75

Von: Thomas Stillbauer

Ist Sport immer fair? Muss man jemandem die Hand geben, dessen Land das eigene Land überfallen hat?

Ein Haus war beschossen worden nach 75 Wochen Krieg. Nein, das riesengroße Land hatte ein Haus in seinem Nachbarland beschossen. Nein, nach 75 Wochen und acht Jahren Krieg. Ein Wohnhaus. Die Stockwerke vier bis neun waren zerstört, sechs Menschen getötet, 69 verletzt.

Unter den Getöteten, berichtete der Präsident des überfallenen Landes, waren ein zehnjähriges Mädchen, Darya, und die Mutter, Nataliya. Niemand, sagte der Präsident, niemand auf der ganzen Welt könne diesen Angriff des riesengroßen Landes anders nennen als: Terrorismus. Er rief nach mehr Waffen, mit denen sich sein Land verteidigen könne, und nach internationaler Einigkeit in der Auseinandersetzung mit dem Aggressor, nach Sanktionen gegen den Urheber des Terrors.

Doch Sanktionen gab es zunächst gegen andere. Das Leben auf der Welt war weitergegangen, auch nach all den Jahren und all den Wochen des Krieges, so wie es immer weitergegangen war nach all den Grausamkeiten, die Menschen einander angetan hatten. Es gab Sportveranstaltungen. Bei einer der Veranstaltungen trat eine Fechterin aus dem überfallenen Land gegen eine Fechterin aus dem riesengroßen Land an.

Die Sportlerinnen und Sportler des Terrorstaats durften längst wieder an Turnieren teilnehmen, wenn auch unter neutraler Flagge. Im fairen Gefecht gewann die Athletin aus dem überfallenen Land souverän. Zuvor hatte sie angekündigt, sie werde der Kontrahentin nicht die Hand geben.

Das war eigentlich üblich nach den Regeln der internationalen Sportvereinigungen und den Regeln des Fairplay: einander im Anschluss an die sportliche Auseinandersetzung die Hand zu reichen zum Zeichen des Respekts und der Verbundenheit über den Wettstreit hinaus, über Grenzen hinweg. Doch wer wollte Respekt zollen, wenn das Gegenüber aus einem Land kam, das gerade alles zerstörte, das einem wichtig war?

Die Gegnerin, hieß es, habe mit ihrem Bruder im Internet posiert, einem Kämpfer für das riesengroße Land, und dabei das V-Zeichen für Victory, für Sieg gemacht. Sieg gegen Darya, Sieg gegen Nataliya? Sieg gegen Tausende im überfallenen Land, die ihr Leben ohne Krieg weitergelebt hätten, wenn man sie gelassen hätte?

Die Fechterin aus dem überfallenen Land hielt den Säbel hin, ein Angebot, die Klingen zu kreuzen, ein Kompromiss. Die Fechterin aus dem Land derer, die Wohnhäuser und Kindergärten bombardierten, verlangte den Handschlag und weigerte sich, die Fechtbahn zu verlassen.

Anschließend wurde die Sportlerin aus dem überfallenen Land suspendiert. Sie sagte, heute habe sie erkennen müssen, dass das Land, das ihre Familien töte, auch ihren Sport terrorisiere.