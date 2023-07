Krieg 74

Von: Thomas Stillbauer

Russland bietet selbst Getreide an, nachdem es die Ausfuhr aus der Ukraine mit Bomben unmöglich gemacht hat. © dpa

Von Grenzen, die verschwinden, und Männern, die Ungeheuerliches behaupten. Die Kolumne „Times mager“.

Anschließend, nachdem das riesengroße Land die Getreideernte des überfallenen Landes bombardiert und die Hafenstadt mit Raketen angegriffen hatte, aus der das Getreide verschifft werden sollte, folgte Teil zwei des Plans. Das riesengroße Land bot sein eigenes Korn an, zum Vorzugspreis, ach so wohltätig gegen den Hunger auf der Welt. Schon war die Ausfuhr des Verbrecherstaats um ein Beträchtliches gegenüber dem Vorjahr gewachsen.

74 Wochen plus acht Jahre Krieg, um nur diesen einen Krieg zu nennen und nicht jene anderen, die weniger Aufsehen erregten, und jene, die demnächst hinzuzukommen drohten, weil weiterhin wenige Männer ganze Staaten zu unterdrücken suchten. Indem sie Gesetze zu ihren Gunsten änderten und zu Ungunsten der Zugewandtheit.

Selbst in den als fortschrittlich geltenden Ländern verschwammen Grenzen zwischen Hütern und Feinden der Demokratie. Das Grobe gewann an Bedeutung, das Dezente schwand. Parteiführer spielten mit Zweideutigkeiten im Bestreben, auf kurze Sicht Prozentpunkte zu erheischen. Kurzsichtigkeit grassierte. Würden Regierungen je wieder Zukunft planen? Würden sie je wieder mehr Demokratie wagen können?

Immer wenn es darauf ankam, heute eine bedeutende Veränderung zu beschließen, um übermorgen Schlimmes zu verhindern, gab es Proteste derer, die wollten, dass alles blieb, wie es war. Stets fanden sie Anklang bei einer der Parteien, sogar bei einer der Regierungsparteien, und sei es die kleinste, die daraufhin die angestrebten Veränderungen wieder stoppte oder die Veränderungen so weit abschmolz, dass sie nicht mehr bedeutend waren, sondern rückschrittlich.

Politikerinnen und Politiker, in ihrer großen Mehrheit aber Männer, sagten Ungeheuerlichkeiten, um am nächsten Tag zu behaupten, das hätten sie nie gesagt. Stets fanden sie Unterstützung bei denen, die sie schon richtig verstanden hatten. In der Zwischenzeit brannte die Welt auf der einen Seite lichterloh, während die andere Hälfte ertrank. Wie aber sollte Veränderung stattfinden?

Der Anführer des riesengroßen Landes forderte die Weltgemeinschaft heraus, den Teil jedenfalls, der Angriffskriege inzwischen abzulehnen gelernt hatte. Was, wenn der Anführer noch einen Schritt zu weit ging und noch einen? Wie viel Krieg war noch zu ertragen?

„Wo ist die Grenze, wie weit wirst du gehen?“, ging ein jahrzehntealtes Lied, „verschweige die Wahrheit, du willst sie nicht sehen.“ Und: „Bau dir ein Bild, so wie es dir passt/Sonst ist an der Spitze für dich kein Platz.“ Fehlfarben hieß die Band damals, „Gottseidank nicht England“ das Lied. Wem half Gott jetzt?