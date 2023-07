Krieg 73

Von: Thomas Stillbauer

Die Preise für Energie, die Preise fürs Mehl: nicht mehr zu bezahlen. Lästig für die Reichen. Tödlich für die Armen.

Zur Gewalt, die die Welt ertragen musste, zählte auch der Hunger. Nicht erst seit vor 73 Wochen der Krieg begonnen hatte, also vor acht Jahren und 73 Wochen. Der Hunger spaltete die Welt schon, seit sie Bescheid wusste über ihr Kugeldasein, über die Unterschiedlichkeit ihrer Lebensbedingungen, über die da oben und über die da unten.

Die da unten, im Süden der Weltkugel, hatten wenig, und die da oben nahmen sich viel.

Als das riesengroße Land seinen Nachbarstaat überfallen hatte, lag es auch in seinem Ermessen, ob es die Schiffe fahren ließ, die Getreide überallhin brachten. Sie fuhren nicht alle in die ganz armen Länder. Es kauften vor allem die Staaten der Umgebung und andere große Mächte den Weizen aus dem überfallenen Land und die Sonnenblumensaat und das Futter für die Tiere.

Wenn aber das riesengroße Land jetzt drohte, die Schiffe mit dem Getreide aufzuhalten, betraf das besonders die Armen. Wenn es weniger zu essen gab, dann stiegen wieder die Preise. Dann ärgerten sich die Leute selbst im Norden der Erdkugel, weil das Brot teuer war. Weil die Bäckerei im Dorf aufgeben musste. Die Preise für Energie, die Preise fürs Mehl, nicht mehr zu bezahlen.

Lästig für die Reichen. Tödlich für die Armen. Wenn schon die da oben glaubten, sich das Brot nicht mehr leisten zu können, war es für die da unten unerreichbar, dort, wo die Sonne inzwischen alles verbrannte und die Stürme alles davonfegten.

Das riesengroße Land jedenfalls wollte nicht hinnehmen, dass die Weltgemeinschaft seinen Handel beschränkte. Das riesengroße Land hatte seine Nachbarn überfallen, hatte Schulen bombardiert, Krankenhäuser, Staudämme, hatte Kinder getötet, Sportler, Schriftstellerinnen. Das riesengroße Land hatte Flächen, die ihm nicht gehörten, mit Tausenden Minen gespickt. Noch in Jahrzehnten würden Menschen in Stücke gerissen, wenn sie in solchem Gebiet unachtsam waren, man kannte das aus früheren Kriegen. Aus früheren Verbrechen.

Und nachdem das riesengroße Land all die Verbrechen begangen hatte, war es verstimmt darüber, dass friedliebende Staaten keinen Handel mehr mit ihm treiben wollten. Daher wollte es das überfallene Land daran hindern, seinerseits weiter Handel zu treiben. Daran hindern, zur Versorgung der Ärmsten auf der Welt beizutragen. Das Getreide trotzdem zu verschiffen, sei „riskant“, warnte der Verbrecherstaat. Getreideschiffe würden nun als Gegner betrachtet.

Es war hilfreich, die Zusammenhänge gelegentlich zu benennen. Zu der Gewalt, die die Welt ertragen musste, zählte auch, dass nicht allen Menschen die Chance gegeben wurde, zu verstehen.