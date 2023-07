Times mager

Tausende Bomben, tausende Überfälle später: „Über Krieg lässt sich nichts dichten“, schreibt Lyuba Yakimchuk. Die Kolumne „Times mager“.

Im Osten nichts Neues, trug Lyuba Yakimchuk vor, eine weitere Teilnehmerin an jenem Treffen ukrainischer Schriftstellerinnen im Internet, als sie versuchten, den Krieg in Worte zu übersetzen. „Wie lange kann das noch so gehen/Metall wird heiß vor dem Tod/Ein Mensch wird danach kalt.“ Ihre Freunde in Gefangenschaft, die Eltern belagert, beschrieb sie die Situation, und das sei die Situation vor acht Jahren gewesen, als der Krieg begann, vor acht Jahren und 72 Wochen inzwischen.

„Über Krieg lässt sich nichts dichten/Krieg ist Zersetzung/Bloße Lettern/Die alle bloß rrrrr“, schrieb sie da, jetzt übersetzt von Beatrix Kirsten, und dachte, diese Zeilen blieben nur für kurze Zeit relevant. „Sonnenblumen auf einem Feld mit hängenden Köpfen/Schwarz und trocken geworden wie ich/Bin so schrecklich alt schon/Und auch nicht mehr Lyuba/Bloß ba.“

So schrecklich alt, vor acht Jahren und 72 Wochen. Wie alt mussten die Menschen in dem überfallenen Land jetzt sein, Tausende Bomben später, Tausende Überfälle später. Wie alt mussten sie sich fühlen nach zigtausendmal Luftalarm. Und doch ungebrochen. Und doch stark.

Die Staaten, die dem überfallenen Land zur Hilfe kamen, berieten seit Anbeginn der Verbrechen darüber, wie weit die Hilfe gehen durfte. Welche fürchterlichen Waffen durften sie dem überfallenen Land geben, um sich gegen den riesengroßen Feind zu wehren, der mit den fürchterlichsten Waffen angriff? Und wie viel davon? Die Zweifel saßen stets mit am Verhandlungstisch. In jede Zeit des Zweifelns fielen weitere Bomben.

Und durften die helfenden Staaten das überfallene Land in ihr Bündnis aufnehmen, in dem jedes der Mitglieder unverzüglich mit aller Gewalt einzuschreiten versprochen hatte, wenn ein anderes der Mitglieder angegriffen wurde? Wollten sie es? Einige der helfenden Staaten wollten es, andere nicht. Was, wenn dann gleich der Fall eintreten würde, der alle in den nächsten großen Krieg führte? Der Bündnisfall?

Die Frage, die nun seit acht Jahren und 72 Wochen Krieg über allem schwebte. Wie sehr durfte man sich wehren, wenn das Wehren noch mehr Tod brachte? Wie viel Gewalt ertrug die Welt noch? Und wenn sie jetzt die Gewalt nicht erwiderte – würde die einseitige Gewalt dann ungesühnt bleiben, würde sie immer weitergehen?

Aber da war das Versprechen: Wir werden nicht aufhören. Wir werden nicht nachlassen, nicht wegschauen, nur weil das leichter wäre. Wir werden an die denken, die ohne uns verloren sind, nicht nur ohne unsere Waffen, auch ohne unsere Gedanken und unsere Herzen. Niemals vergessen, das galt auch jetzt wieder so sehr.