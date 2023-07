Krieg 71

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Luftalarm im ganzen Land. Und dann werden Menschen getötet, die in einer Gaststätte eine Pizza essen.

Kramatorsk war eine Stadt im Osten des überfallenen Landes. 1989 hatten dort zweihunderttausend Menschen gelebt, dann immer weniger; zunächst, weil sie nun die Freiheit besaßen zu leben, wo und wie sie wollten, später, weil nun Bomben fielen und ihnen die Freiheit nahmen zu leben, wo und wie sie wollten.

Seit die Invasion 71 Wochen dauerte, der Krieg, mit dem das riesengroße Nachbarland auch Kramatorsk überzog, seither lebten wiederum dreizehn Menschen weniger in Kramatorsk. Sie hatten in einer Pizzeria gesessen, unter Freunden, als eine Rakete die Gaststätte traf. Es gab in dem riesengroßen Land Menschen, die es für richtig hielten, andere Menschen zu töten, die sie nicht kannten, die Hunderte Kilometer entfernt von ihnen an einem Tisch saßen und Pizza aßen.

In der Gaststätte wurde die Schriftstellerin Victoria Amelina so schwer verletzt, dass sie bald darauf starb. Nur im Internet war sie noch lebendig. Nur im Internet trug sie noch Gedichte vor, in der Reihe „Translating the War“ – den Krieg übersetzen.

„Luftalarm im ganzen Land/Als würden alle gleichzeitig zur Erschießung geführt/Dabei nur auf einen gezielt/Meistens auf den am Rande/Heute bist das nicht du/Entwarnung“.

Victoria las fünf Gedichte und sagte, die Soldaten ihres Landes kämpften auch dafür: dass Autorinnen Gedichte vorlesen konnten. Für ihren zehnjährigen Sohn und ihre neunjährige Nichte im Exil las sie aus einer Geschichte, die ein Bilderbuch werden sollte: „Geschichte für die Heimkehr“. Was die Kinder bei ihrer Flucht mitnahmen. Dass Vera nichts mitnahm, weil das Haus, aus dem sie flüchtete, hinter dem Rücken immer kleiner wurde – „damit es sich beschützen kann“, und dass dieses Haus sich in all die Dinge verwandelte, die die anderen Kinder zur Erinnerung mitnahmen: ein Steinchen, eine Perle, einen Aprikosenkern, einen Legostein, eine Muschel von der Krim, einen Knopf von Vaters Uniform.

Sie sei gar keine Dichterin, sagte Victoria Amelina. Las, übersetzt von Chrystyna Nazarkewytsch: „Ich schreibe keine Lyrik/Ich bin Prosa-Autorin/Die Realität des Krieges verschlingt Satzzeichen/Die Geschichte verschlingt die Zusammenhänge/Als wäre die Sprache von einem Geschoss getroffen worden/Sprachsplitter sind Lyrik ähnlich/Sind sie aber nicht/Auch das hier ist keine/Lyrik ist Freiwillige in Charkiw“.

Bilder zeigten, wie junge Angestellte vor der zerstörten Pizzeria um ihre Freunde weinten. „Als der Krieg begann, waren sie noch Kinder“, twitterte eine Journalistin, „jetzt sind sie alt.“