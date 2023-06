Krieg 70

Von: Thomas Stillbauer

Angehörige von Prigoschins Truppen, des Militärunternehmens Wagner Group, sitzen auf einem Panzer auf einer Straße in Rostow am Don, Russland. © dpa

Alles wird immer absurder. Und die Welt sieht zu. Die 70. Woche des Krieges. Die Kolumne „Times mager“.

Siebzig Wochen Krieg, die acht Jahre davor nicht mitgerechnet, und mehrere Hunderttausend Menschen hatten inzwischen ihr Leben verloren. Unzählige, die ein friedliches Dasein geführt hatten; und unzählige, die von dem Anführer des riesengroßen Landes in den Kampf gezwungen worden waren, den Kampf auf beiden Seiten.

Weil das Töten nicht weiterhalf, niemals und auch in diesem Krieg nicht, hielt sich bei denen, die es gut meinten, eine Hoffnung: dass der Widerstand im Inneren das riesengroße Land befrieden und die Waffen zum Schweigen bringen könnte. Ein Aufstand der Vernünftigen. Doch es kam anders.

Tatsächlich gab es plötzlich Widerstand aus dem Inneren – aber nicht seitens der Vernünftigen, jedenfalls nicht spürbar. Den Aufstand zettelte einer an, der noch blutrünstiger war als der Anführer des riesengroßen Landes. Einer, der noch brutaler gegen das Nachbarland vorgehen wollte. Einer, der eine Bande von Männern befehligte, die auf der ganzen Welt wahllos töteten, wenn man sie dafür bezahlte.

Jetzt bezahlte der Söldnerführer seine Leute dafür, im eigenen Land vorzurücken. Dabei verwarf er sogar die offiziell propagierten Gründe für den Krieg, den er selbst seit siebzig Wochen und acht Jahren führen half. Es schien alles immer absurder zu werden. Die Welt sah atemlos zu, was geschah.

Doch während der Krieg nach außen unvermindert weiterging wie in den siebzig Wochen zuvor, verpuffte der blutrünstige Widerstand im Inneren so, wie auch der friedliche Widerstand auf den Straßen ganz zu Beginn verpufft war. Die vernünftigen Menschen in dem riesengroßen Land: längst zum Schweigen gebracht, so wie seit Jahrzehnten. So wie es Unterdrückerstaaten zu tun pflegten. So wie es auch dort wieder verstärkt praktiziert wurde, wo die Freiheit eigentlich längst gewonnen zu haben schien.

Bei denen, die zuschauten, wuchs das Befremden. Am Tag des Söldneraufstands im Kriegsland kehrte viel weiter westlich die Nachgeburt dessen zurück, das schon vor achtzig, neunzig Jahren nichts Fremdes hatte dulden wollen. Hier wählten die Menschen einen Mann zum regionalen Anführer, der zu jenen gehörte, die „aufräumen“ wollten. Die Stimmen derer, die in Großbuchstaben gebrüllte Parolen bevorzugten, waren ihm gewiss. Sie brüllten, die Bereitschaft, vor Krieg und Vertreibung geflüchtete Menschen aufzunehmen, sei an allem schuld, genau wie die Sorge ums Klima und um die Rechte von Minderheiten.

Siebzig Wochen Krieg. Es gab nie einen vernünftigen Grund für Krieg. Es gab immer vernünftige Gründe, sofort damit aufzuhören.