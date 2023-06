Krieg 69

Von: Thomas Stillbauer

Wie lange haben wir uns das vorgestellt. Und nun? © Mia Bucher/dpa

Es gab immer genug Kriege, um wegzugehen. Über den Umgang mit Menschen auf der Flucht.

Wir hatten uns vorgestellt, es sei Krieg, und niemand ginge hin. Jahrzehntelang hatten wir uns das vorgestellt. Wo dieser Krieg dann wäre, zu dem niemand hinginge, darüber hatten wir nicht so viel nachgedacht. Es hätte genug Kriege gegeben, um nicht hinzugehen. Es gab schließlich auch immer genug Kriege, um nicht hinzusehen.

Es gab vor allem immer genug Kriege, um wegzugehen. Wenn die Menschen dann vor der Tür standen, geflüchtet vor Kriegen, die man hier nicht so sehr beachtet hatte, war das Erstaunen groß. Erstens darüber, dass wir angeblich etwas damit zu tun haben sollten, dass es anderswo Krieg und Unterdrückung gab. Zweitens darüber, dass diese Menschen zu uns kommen wollten.

Kriege mussten nicht zwangsläufig mit Panzern und Raketen ausgetragen werden. Es gab Länder, die führten Krieg gegen die eigene Bevölkerung mit anderen Waffen. In manchen Ländern durfte man seine Meinung nicht sagen. In manchen Ländern durfte man sein Haar nicht offen zeigen. In manchen Ländern musste man einer bestimmten Religion oder Gesellschaftsschicht angehören, um Rechte zu haben. In manchen Ländern durfte man nicht frei darüber entscheiden, wen man liebte. In manchen Ländern genügte es schon, kein Mann zu sein, um praktisch alle Rechte zu verlieren.

Solche Kriege ohne Panzer und Raketen, Kriege nach innen, galten nicht überall als Grund, die Flucht zu ergreifen und Zuflucht zu erhalten. Gerade hatte der Kontinent, auf dem seit 69 Wochen ein Krieg herrschte, seit acht Jahren und 69 Wochen, gerade hatte eine Staatengemeinschaft auf diesem Kontinent eine Einigung erzielt. Sie sah vor, flüchtende Menschen an den Rändern des Kontinents festzuhalten und möglichst dorthin zurückzuschicken, wo sie herkamen. Konnte man sie nicht dorthin zurückschicken, wo sie ursprünglich herkamen, hielt man sie dort auf, wo sie zuerst angekommen waren und überließ sie einem Dasein in unwürdigen Massenunterkünften. Ziel war, diese Menschen mit ihren inneren Kriegen bloß nicht zu tief ins Innere des Kontinents vorzulassen, dorthin wo das meiste Geld war. Geld, das für andere Zwecke gebraucht wurde. Nicht für Fremde in Notlagen.

69 Wochen Krieg, und es gab zwei Sorten von Kriegsflüchtigen: jene aus dem überfallenen Land, die willkommen waren, bisher jedenfalls; und jene aus den anderen Ländern, die lebensgefährliche Fluchten über die Meere gewagt hatten für eine Zukunft ohne Angst und Verfolgung. Wo sie die finden würden, jene Zukunft, das interessierte tief im Inneren des Kontinents nicht so sehr. Da stellte man sich lieber vor, es sei Krieg, und niemand ginge weg.