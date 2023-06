Krieg 68

Der Kachowka-Staudamm: Die Wut der Ohnmächtigen fragt nach Konsequenzen. Natürlich weiß sie nicht, was hinter den Kulissen geschieht, die Wut.

Wohin mit der Wut? 68 Wochen Krieg, nein, acht Jahre und 68 Wochen, und in die Bestürzung über die Lage der Menschen in dem überfallenen Land mischte sich stets die Wut.

In der langen Zeit der Belagerung hatten Fachleute die Befürchtung geäußert, die Angreifer könnten einen großen Staudamm zerstören. Riesige Landflächen würden überschwemmt werden, viele Menschen würden sterben, noch mehr Menschen würden ihr Obdach verlieren.

68 Wochen Krieg, und genau das war nun geschehen. In dem mächtigen Staudamm klaffte eine Lücke, Wassermassen ergossen sich über die Ebene. Häuser, Felder, alles ging unter. Haustiere klammerten sich an Mauervorsprünge und Regenrinnen im Kampf gegen die Fluten. Die Bilder der Rettungseinsätze für Menschen und Tiere waren herzzerreißend.

Wer war für die Sprengung des Staudamms verantwortlich? Es sei extrem unwahrscheinlich, sagte ein Politik- und Sicherheitsexperte in seiner Einschätzung der Lage, dass das überfallene Land selbst den Schaden herbeigeführt habe „oder Marsmenschen“. Doch war auch die gegensätzliche Theorie in der Welt.

Die Wut. Ein Verbrechen war es, dass das riesengroße Land seinen Nachbarn überfallen hatte. Ein Verbrechen, die Häuser zu beschießen, Krankenhäuser, Kindergärten, die Menschen zu beschießen, Tag und Nacht. Ein kaum zu fassendes Verbrechen, einen Staudamm zu sprengen und dadurch bewusst herbeizuführen, dass Lebensgrundlagen zerstört wurden. Leben zerstört. Ernten zerstört.

Und dann gab es Berichte, es seien Helfer beschossen worden. Organisationen, die Menschen aus ihrer verzweifelten Lage im Überschwemmungsgebiet hätten retten wollen, seien attackiert worden, hieß es. Personen in Schlauchbooten, die mit nichts als ihrem Leben davonzukommen versuchten, seien angegriffen worden.

Während man mit den Folgen dieser Flut kämpfte, Menschen nach ihren vermissten Angehörigen suchten, seien weitere Bauwerke, weitere Staudämme bombardiert worden, hieß es. Fachleute machten sich Sorgen um die Kühlung eines Atomkraftwerks. Die Anlage war vom Pegelstand des großen Stausees abhängig.

In der Wut über 68 Wochen und acht Jahre Krieg, in der Wut über all die Verbrechen lag die Erwartung einer weiteren Eskalation. Die Wut der Ohnmächtigen fragte nach Konsequenzen. Die Wut der Ohnmächtigen verstand die Zurückhaltung der Mächtigen als Untätigkeit. Was hinter den Kulissen geschah, blieb den Ohnmächtigen verborgen.