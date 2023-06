Krieg 67

Von: Thomas Stillbauer

Alle warteten auf die Frühjahrsoffensive: Mehr Schrecken, um den Zustand vor all den Schrecken möglichst wiederherzustellen.

Und jeden Tag die Hoffnung, dass sich etwas zum Besseren veränderte. Aber für wen? Der Sänger, dessen Musik einst so geschätzt, dessen Worte aber jetzt so umstritten waren, hatte seine Tournee fortgesetzt, er war weitergereist in sein Heimatland. Auch dort gab es inzwischen Vorbehalte. Auch dort sang man zwar gern seine alten Lieder.

„Shine on you crazy diamond“: Glänze, verrückter Edelstein, mit solchen Texten war er einst berühmt geworden. „Und wenn die Wolken brechen, Donner in deinen Ohren, du schreist, und niemand scheint dich zu hören“ – das hatte er gesungen, vor so vielen Jahren inzwischen. „Da ist jemand in meinem Kopf, aber ich bin es nicht“, hatte er gesungen. „Und wenn deine Band beginnt, verschiedene Töne zu spielen – wir sehen uns auf der dunklen Seite des Mondes.“ War jemand schon mal vorgefahren, auf die dunkle Seite? Wen traf man dort?

Auf dem blauen Planeten gab es längst genug dunkle Seiten, niemand musste dafür zum Mond reisen, manche Länder taten es trotzdem wieder, nach all den Jahren, unter neuen Vorzeichen. Irgendwann würde der blaue Planet nicht mehr für alle ausreichen, aber der Mond? Keine geeignete Zuflucht. Vielleicht ein Trainingszentrum für höhere Ziele, für weitere Ziele.

Es war jetzt unumgänglich geworden zu investieren. Aber kaum, um Neues, Schönes, Hoffnungsvolles zu schaffen. Es galt jetzt zu investieren, um möglichst den Zustand zu halten, in dem der Planet sich befand. Es würde teuer und entbehrungsreich werden, das war klar, und es würde nichts besser werden als zuvor. Es ging darum, dass es nicht ganz so schlimm werden würde, nicht ganz so heiß, nicht ganz so trocken, nicht ganz so tödlich.

67 Wochen Krieg, nein, acht Jahre und 67 Wochen, und der Frühsommer war geprägt von einer grotesken Hoffnung: dass das überfallene Land eine Offensive starten würde. Menschen würden sterben, Mütter, Väter, Kinder würden um sie trauern, und doch lag die Hoffnung darin, dass es diese Offensive geben würde, um die Schrecken zu beenden, die das riesengroße Land über seinen Nachbarn gebracht hatte. Mehr Schrecken, um den Zustand vor all den Schrecken möglichst wiederherzustellen.

Unterm Strich wäre nichts gewonnen. Es gäbe Verluste für alle. Wie in jedem Krieg, egal wie lang er dauerte, nur Verluste. Aber aufgeben war keine Option. Zulassen, dass das Unrecht siegte, war keine Option. Die Hoffnung, dass das überfallene Land – in Schutt und Asche gelegt, doch ungebrochen –, dass es einst wieder glänzen würde: Sie war die Option. Dass der verrückte Edelstein wieder anfangen würde zu glänzen.