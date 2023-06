Krieg 66

Von: Thomas Stillbauer

Über einen Bücherkater und Katerbewunderer.

Der Bücherkater wurde häufig vermisst in diesem Frühling. Selten, dass er jetzt seine Ländereien inspizierte. Zunächst den gepflasterten Garagenhof, dann die Nachbarschaft, in der einst das Bücherhaus des Büchermannes gestanden hatte, frühe Heimat des kleinen Katers, mit den beiden riesigen Bücherbäumen, dort, wo jetzt ein anderes Haus stand und ein Witz von Obstgewächs, noch lange nicht fähig, einen Bücherkater zu tragen. Einen Bücherkater, der in den vergangenen Jahren so prächtig gewachsen war. Vielleicht ein bisschen zu prächtig, besonders in der Breite.

Wie sehr er geliebt wurde, der Bücherkater, das wusste er vermutlich gar nicht. Einer seiner Nachbarn, großer Katerbewunderer, hatte es kürzlich erfahren, auf einem Fest, das die Demokratie feierte. Da waren Leserinnen gekommen und hatten die Zeitung gelobt, aber ganz besonders auch den Bücherkater, wann immer er in der Zeitung auftauchte.

Leider war auch das seltener geworden. Ausgerechnet in Zeiten, in denen die Demokratie gefeiert wurde, beherrschte der Krieg so viele Orte, nicht zuletzt in der Zeitung. 66 Wochen und acht Jahre Krieg, weil die Demokratie in ihrer menschenfreundlichen Ausprägung immer noch nicht überall angekommen und, beinahe noch schlimmer, stellenweise schon wieder auf der Flucht war.

An dem Ort, der gerade Gelegenheit gehabt hatte, das Jubiläum eines beachtlichen Schritts zur Demokratie zu feiern, trat ein Künstler auf, dem Arges nachgesagt wurde. Einst gefeierter Held mit legendären Schallplatten und Bühneninszenierungen, schien er jetzt auf Abwege geraten: Hass und Antisemitismus warf man ihm vor. Die Symbole, die er auf seiner Tournee verwendete, ähnelten jenen, die das Land vor Jahrzehnten in Krieg und Unglück gestürzt hatten, ja, zuerst das Land, in dem er gerade sang, und dann fast die ganze Welt.

Jetzt sollte er an einem Platz auftreten, an dem damals, in Zeiten jener Symbolik, die Menschen zusammengetrieben, gequält und in den Tod geschickt worden waren, und dabei wollte er seine Kritik anbringen. Kritik an vielen schlimmen Zuständen, aber vor allem anderen eine harsche Kritik an dem Land, das Zuflucht geworden war für jene, die der Hölle entkommen waren – einer Hölle an dem Platz, genau dort, wo der Sänger nun sang.

Der Streit darüber war erbittert. Doch der Sänger durfte singen. Er milderte seinen Ton und seine Symbolik aus Respekt vor dem Ort, vielleicht auch aus Respekt vor der Demokratie, die Kunst und Meinungsäußerung gestattete. 66 Wochen Krieg, und auch dafür galt es, standhaft zu bleiben: dass offen gestritten werden durfte, selbst wenn es wehtat.