Würde sich das kleinere Land weiter gegen das riesengroße wehren können? Von Vernunft und Unvernunft und dem Krieg.

Aber Vernunft, was war das? Wer bestimmte, was vernünftig war und was nicht? Was ging in Menschen vor, die sich bewusst – oder bewusstlos? – die ganze Welt zum Feind machten? Oder war es nur die halbe Welt?

65 Wochen und acht Jahre Krieg. In dem riesengroßen Land hielten es manche für vernünftig, seit so langer Zeit auf das kleinere Nachbarland zu schießen, auf seine Häuser, auf seine Krankenhäuser, auf seine Schulen, auf seine Spielplätze, auf seine Menschen. In einem anderen großen Land hielten es manche für vernünftig, Menschen zu töten, weil sie für das Recht eintraten, dass alle ihr Haar offen tragen durften und nicht nur die männliche Bevölkerung. In einer Vereinigung von arabischen Staaten hielt man es für vernünftig, ein Land wieder aufzunehmen, das Krieg gegen das eigene Volk führte, zwölf Jahre schon, ohne dass ein Ende in Sicht war.

Diese Entscheidungen hatten eines gemein: Es waren wenige Mächtige, die sie trafen. Wenige, die in eine Position gelangt waren, über die Vielen zu bestimmen. Über die Vielen zu richten. Wenige, die grausam genug waren, unvorstellbare Gewalt einzusetzen, um die Zustände so zu verfestigen, wie sie waren. Oder um die Zustände wieder herbeizumorden, wie sie schon lange nicht mehr waren, aber nach Auffassung der Mächtigen wieder werden sollten.

In 65 grausamen Wochen hatten die Mächtigen des riesengroßen Landes das versucht: die alten Zeiten wieder herbeizumorden. Aber es gab sie nicht mehr, diese alten Zeiten. Es war jetzt Frühling, eigentlich schon lang, aber jetzt wurde es spürbar wieder Frühling, und jetzt schien es möglich, dass sich das kleinere Land gegen das riesengroße Land doch noch so gut würde wehren können, dass das riesengroße Land aufzugeben gezwungen wäre. Aber wäre es vernünftig genug, um aufzugeben? Oder unvernünftig genug, um noch viel mehr Schaden mit viel schlimmeren Waffen anzurichten?

Abseits des unmittelbaren Tötens erachteten es Menschen außerdem als vernünftig, weiterhin zu verbrennen, was der Planet in Milliarden Jahren in seinem Inneren gelagert hatte. Menschen, die in Umweltfragen als besonders vernünftig gelten durften, erklärten es für unvernünftig, so zu handeln, falls beabsichtigt war, dass auch künftig Menschen die Chance haben sollten, auf dem Planeten zu leben. Das schien den Mächtigen jedoch zweitrangig.

Wichtig war offenbar, dass für diejenigen, die jetzt auf dem Planeten lebten, alles blieb, wie es war. Abseits des unmittelbaren Tötens mussten die Mächtigen von heute nur entscheiden, dass es morgen denen schlecht gehen würde, die noch gar nicht geboren waren.