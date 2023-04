Krieg 60

Von: Thomas Stillbauer

Und was sind die Visionen, die die KI für uns hat?

Sechzig Wochen Krieg, nein, acht Jahre und sechzig Wochen Krieg, nein, Jahrhunderte, Jahrtausende verstörender Feindseligkeiten zwischen den Bewohnern des Planeten. Die schon immer gut beraten gewesen wären zusammenzustehen, um den Planeten bewohnbar zu halten.

Aber sechzig Wochen in diesem konkreten Kriegsgeschehen, und gerade hattest du wieder den Ort besucht, oben an der Küste, an dem du schon nach sieben Wochen dieses Irrsinns gewesen warst. Solidarische Zeichnungen in Blau-Gelb gekauft damals. Der letzte öffentliche Fernsprechapparat im Dorf, mit dem du vor einem Jahr vergeblich hattest nach Hause telefonieren wollen, verwittert und funktionslos, war inzwischen ganz verschwunden.

Nachts an der Küste konntest du dir nicht nur vorstellen, dass da keine Feindseligkeit wäre und alle Leute ihr Leben in Frieden leben wollten; nachts hattest du einen Himmel über deinem Kopf und über den Köpfen der vagabundierenden Damwildherde mit den inzwischen vier weißen Hirschen, einen Himmel! Mit Sternen wie noch nie. So viele Sterne und keine Konkurrenz auf Erden, die ihnen die Lichthoheit streitig machte, weil nur Leuchttürme dazwischenfunkten am Saum der See, jener See, die dich mit dem riesengroßen Land verband, das seit sechzig Wochen Bomben auf Häuser regnen ließ, auf Krankenhäuser, Kinderspielplätze, auf Kinder. Dieselbe See, dasselbe Wasser. Derselbe Himmel. Dieselben Sterne.

Daheim hatte der Hauptinformant der FR-Beatles-Jubiläen-Redaktion in der Zwischenzeit eine künstliche Intelligenz damit beauftragt, einen Songtext zu konzipieren, wie ihn Chuck Berry zum Thema „Rock is dead“ geschrieben hätte. Der Text enthielt viel „Well“ und viel „Hey“ und machte einen durchaus vertonbaren Eindruck. Zusätzlich hatte der Hauptinformant der FR-Beatles-Jubiläen-Redaktion Informationen über seine eigene Person angefordert. Er erfuhr, dass er Extremsportler sowie Polarforscher sei und zahlreiche Bücher über seine Abenteuer geschrieben habe. All das war ihm bislang neu gewesen. Zur Rede gestellt bat die künstliche Intelligenz um Verzeihung, beharrte jedoch darauf, dass die Grundsätze ihrer Recherchen nicht zu beanstanden seien.

Sechzig Wochen Krieg, und eine der vielen Visionen, die die Zukunft schwarz anmalten, war jene, dass künstliche Intelligenzen künftig noch viel mehr über uns entscheiden würden. Maschinen. Was in unseren Kühlschränken fehlte. Ob unsere Haustüren sich öffnen ließen. Ob unsere Automobile rechtzeitig bremsten. Künstlich intelligente Maschinen waren gefragt. Vielleicht irgendwann auch dazu, ob wir Krieg gegeneinander führen würden.