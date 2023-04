Krieg 59

Von: Thomas Stillbauer

Stell dir vor: von einem Lied und seiner andauernden Wahrheit. Die Kolumne „Times mager“.

Stell dir vor, da wären keine Nationalstaaten. Gar nicht so schwer. Nichts, wofür man töten oder sterben müsste. Auch keine Religion. Stell dir vor, da wäre kein Besitz. Kannst du? Kein Anlass für Gier oder Hunger. Zusammenhalt unter den Menschen.

Manchmal, wenn die ersten langsamen Klavierklänge des Liedes von John Lennon erklangen, „Imagine“, hatten die Leute aufgestöhnt, oh no, nicht schon wieder, mach mal was anderes, mach mal was Tanzbares. Die olle Friedenskamelle.

Und manchmal, wenn man sich klarmachte, was gerade ablief auf der Welt, gab es nichts, was mehr einleuchtete als dieses Lied. Es war eben das Friedenslied.

Als es entstand, 52 Jahre war das jetzt her, herrschte Krieg weit im Osten, gnadenloser, grausamer, sinnloser Krieg gegen Menschen und, weil sie dem Krieg gegen Menschen die Sicht versperrten, Krieg gegen Wälder mit apokalyptischen Feuersbrünsten. Weiter westlich saßen zugleich Gesandte der vier Mächte an einem Tisch, die Jahrzehnte zuvor das Schlimmste beendet hatten, was man sich bis dahin hatte vorstellen können, den Zweiten Weltkrieg. Nun beschlossen sie gemeinsam, wie es weitergehen würde. Solche Zeiten waren das, als John Lennons Friedenslied entstand.

Jetzt herrschte seit 59 Wochen ein weiterer entsetzlicher Krieg, nein, seit acht Jahren und 59 Wochen, und der Junge, der in die zweite Klasse gegangen war, damals, als „Imagine“ entstand, hörte Radio, hielt inne, hörte zu, konnte gar nicht anders, als ergriffen sein, wieder einmal, mehr als je zuvor, von dieser Utopie in all ihrer musikalischen Einfachheit, ihrer watteummantelten Sanftheit, ihrer unwiderlegbaren Logik. Und demoralisiert, weil die Welt in diesen 52 Jahren keinen Schritt, keinen Grashalm näher an Lennons Utopie herangekommen war. Die Menschen hatten sich noch weiter entfernt voneinander und vom Sinn des Daseins und vom Bewusstsein für die unersetzlichen Lebensgrundlagen, das war die schlichte Wahrheit. Die Menschen dachten am liebsten an sich selbst. Die Mächtigen unterstützten das.

Stell dir vor, da wäre kein Himmel, in den man kommt, wenn man gestorben ist. Leicht, wenn du’s versuchst. Keine Hölle unter uns. Einfach nur ganz normaler Himmel.

Ein Himmel, aus dem keine Bomben fallen. Ein Himmel, den Kinder auf der ganzen Welt höchstens mit Mondraketen zeichnen. Ein Himmel, der allen Menschen gehört, so wie die Erde, und nicht denen, die die stärksten Panzer haben.

Stell dir alle Menschen vor, die sich die ganze Welt teilen, sang John Lennon, und dass er vielleicht ein Träumer sei, aber nicht der einzige. Nicht der einzige, niemals.