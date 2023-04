Krieg 58

Von: Thomas Stillbauer

Auch Kinder bilden sich eine Meinung zum Krieg. Auch Kinder sollten sie frei äußern dürfen. © Imago

Die meisten Menschen dürfen wenigstens gegen den Krieg sein. Aber manche werden eingesperrt, wenn sie gegen den Krieg sind. Die Kolumne „Times mager“.

Das Recht, gegen den Krieg zu sein, war ungleich verteilt. Es gab Orte, an denen durfte, wer gegen den Krieg war, laut sagen, dass er, dass sie gegen den Krieg war. Und es gab Orte, an denen durfte niemand sagen, dass es überhaupt einen Krieg gab, gegen den jemand hätte sein können. Das waren die Orte, von denen der Krieg ausging. Und das betraf auch die Kinder.

Ein Kind hatte in dem riesengroßen Land ein Bild gemalt: Raketen flogen von der Flagge dieses Landes zur Flagge des kleineren Nachbarlandes, sie flogen dorthin, wo eine Frau und ein Mädchen standen. „Nein zum Krieg!“, hatte Masha dazugeschrieben. Sie war zwölf Jahre alt, als das Bild entstand.

Die Schule rief die Polizei, weil die minderjährige Schülerin ein Bild gegen den Krieg gemalt hatte. Der Staat trennte das Kind von seinem alleinerziehenden Vater, weil es ein Bild gegen den Krieg gemalt hatte. Der Vater wurde zu zwei Jahren Straflager verurteilt, weil sein Kind ein Bild gegen den Krieg gemalt hatte. Das Kind musste ins Kinderheim, weil es ein Bild gegen den Krieg gemalt hatte.

Wenigstens erfuhr die Welt davon. Es gab sogar Applaus im Gerichtssaal, als bekannt wurde, dass dem Vater die Flucht aus seinem Hausarrest gelungen war. Doch er war in ein Land geflohen, das mit dem riesengroßen Kriegsstaat gemeinsame Sache machte und den Vater zurück an den Kriegsstaat auslieferte. Weil sein Kind ein Bild gegen den Krieg gemalt hatte.

Acht Jahre und 58 Wochen Krieg, und in der großen Mehrzahl der Länder durften die Menschen sagen, schreiben, malen und singen, dass sie gegen den Krieg waren. Sie hatten unterschiedliche Meinungen, die Menschen, nicht nur zum Krieg, auch beispielsweise zu weltumspannenden Infektionskrankheiten und zur Bedrohungslage für das Klima, für die Umwelt.

Die Menschen stritten öffentlich über diese Themen, sie demonstrierten auf den Straßen, zuletzt meist wegen des Krieges. Die eine Seite wollte, dass der Krieg sofort aufhörte, die andere, dass erst die Gerechtigkeit repariert wurde – dass der Kriegsstaat sich vollständig zurückzog. Die Länder, in denen diese Auseinandersetzungen erlaubt waren, in denen sie sogar erwünscht waren, waren die Länder, von denen keine Gewalt gegen andere Länder mehr ausging, zumindest nicht mit Waffen. Das waren die Länder, in denen Kinder malen durften, was sie wollten.

Eines Tages würden sie wieder zusammen am Tisch sitzen, schrieb Masha aus dem Kinderheim an ihren Vater im Straflager, dann würden sie sich erinnern, schrieb sie, und dass sie stolz auf ihn sei.