Von: Thomas Stillbauer

Früher war mehr Flower Power. © Imago

56 Wochen Krieg, und der Frühling kam. Wann wird man je versteh’n. Die Kolumne „Times mager“.

Ja, wann würde man je verstehen? Wer würde sagen können, wo die Männer geblieben waren, was geschehen war? Sie zogen fort, der Krieg begann. Wann würde man je verstehen. Wann würde man je verstehen, wo die Soldaten waren, wo sie geblieben waren. Was geschehen war. Über Gräbern wehte der Wind.

Das Lied, das seit Jahrzehnten vom Krieg erzählte, vom Unbegreiflichen, von der Verwobenheit des Zarten mit dem Bösen, dieses Lied war über den Ozean gekommen, aber nicht nur einmal. Schon längst hatte sich verbreitet, dass der Text ukrainische Wurzeln hatte: „Kaloda Duda“ hieß die alte Weise von den Gänsen, die ins Schilf liefen, vom Schilf, das die Mädchen mähten, von den Mädchen, die längst verheiratet waren und von den Donkosaken, fort, im Krieg.

Der amerikanische Folkmusiker Pete Seeger entdeckte die Zeilen im Roman „Der stille Don“, er stellte die Frage nach den Blumen und wo sie geblieben waren an den Beginn. Peter, Paul, Mary und schließlich Joan Baez machten es berühmt, ehe es zurück kam über den Ozean zu Marlene Dietrich, als schon Gras gewachsen war über die Gräber. Als man wusste, wo die Gräber waren. Was geschehen war.

Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blüh’n im Sommerwind. Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist gescheh’n?

56 Wochen Krieg, nein, acht Jahre und 56 Wochen und unzählige Männer und Frauen und Soldaten und Mädchen und Blumen, und die vorderen Seiten der Zeitungen immer wieder voller Kanonen. Der Herrscher des riesengroßen Landes, das den Krieg angefangen und Kinder gestohlen hatte, wurde jetzt per Haftbefehl gesucht. Als der Herrscher das hörte, fuhr er in das Land, das er überfallen hatte, um zu zeigen, was für ein Herrscher er war, und verließ es wieder als freier Mann. Am nächsten Tag erhielt er Besuch vom Herrscher eines anderen riesengroßen Landes zum Händeschütteln. Wann würde man je verstehen.

Komponist Seeger hatte noch mehr Lieder geschrieben, für den Frieden, für die Liebe. Mit einem Hammer würde er, wenn er einen hätte, für die Liebe klopfen, schrieb er. Wir würden es überwinden und Hand in Hand gehen, in Frieden, schrieb er. Einen Text aus dem Alten Testament hatte er zum Lied gemacht: Es gebe für alles eine Zeit, für Liebe, für Hass, für Krieg und für Frieden, sang er und schwor, es sei nicht zu spät. Im Januar 2014 war der Komponist gestorben. Wochen später überfiel das gigantische Land das friedliche Land.

56 Wochen Krieg, und der Frühling kam. Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je versteh’n.