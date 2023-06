Körper

Von: Stephan Hebel

„Das sieht man schon an der Körpersprache“. © Bernd Thissen/dpa

Nicht nur im Fußball, aber gerade dort: schauen Sie auf die Körpersprache.Die Kolumne „Times mager“.

Sie schauen ja sicher gelegentlich Fußball, und wenn nicht, stellt sich die Frage trotzdem: In welcher Sprache redet eigentlich der kolumbianische Spieler auf den türkischen Schiedsrichter ein? Englisch, werden Sie vielleicht raten, aber in Wirklichkeit gibt es eine Sprache, die alle Fußballspielenden perfekt beherrschen, und zumindest die Reportierenden, senderübergreifend, verstehen diese Sprache sogar aus der Entfernung.

Irgendwann haben sie, die Reportierenden, offenbar alle gemeinsam einen Sprachkurs besucht. Vielleicht, weil das Syndesmoseband aus der Mode ist, weil sie sich „Fünf Minuten gibt’s obendrauf“ schon selbst nicht mehr sagen hören wollten oder weil „Jetzt kommt die La-Ola-Welle“ (auf Deutsch: „Jetzt kommt die Die-Welle-Welle“) auch nicht alle Tage funktioniert. Etwas Neues musste her, und hier ist es: die Körpersprache.

Jüngst, als die deutschen Fußballmänner drei Länderspiele hintereinander mehr oder weniger deutlich vergeigten, sprach ein Reporter im Fernsehen über Bundestrainer Hansi Flick: „Wir haben uns mal seine Körpersprache angeschaut“, sagte er, woran Sie schon erkennen können, dass die Körpersprache das einzige Idiom ist, das Kundige verstehen, ohne etwas zu hören, mal abgesehen vom Spezialfall der Lippenlesenden, wegen dem sich Fußballer übrigens oft die Hand vor den Mund halten, wenn sie sich gegenseitig beschimpfen. Leider übersetzte der Reporter nicht wörtlich, was Flick in seiner Körpersprache gesagt hatte, und Unkundige verstanden es natürlich nicht, denn der Mann saß wie fast immer regungslos herum und machte ein Gesicht „wie drei Taach Reeschewetter“, um es mal in der Lautsprache der alten Verwandtschaft zu sagen. Wahrscheinlich sagte er so etwas wie das, was er nach der nächsten Niederlage auch mit seiner Stimme sagte, nämlich „Das ist in die Hose gegangen“.

Viel wichtiger ist die Körpersprache bei den Spielern und -innen. Es wertet eine Reportage erheblich auf, wenn der Kommentierende immer mal einwirft „Das sieht man schon an der Körpersprache“ und der Co-Kommentierende fachmännisch ergänzt: „Ja, die Körpersprache!“ Während es für Sie blutige Laiinnen und Laien so aussieht, als liefen die Leute auf dem Platz die ganze Zeit so herum wie immer.

Kürzlich hat sich ein ansonsten sympathischer Co-Kommentator in die „Statik des Spiels“ verliebt. Die zitierte er während 90 Minuten etwa 50-mal, aber dann müssen sie mit ihm geredet haben, wahrscheinlich in Körpersprache. Die Statik hat sich jedenfalls nicht durchgesetzt. Wenn Sie jetzt fragen, ob es keine größeren Probleme gibt, lautet die klare Antwort: Doch.