Kluge Enten

Von: Judith von Sternburg

Übersetzerin Erika Fuchs gilt vielen Freundinnen und Freunden des Donaldistischen als sakrosankt. Zu Recht? O nein, ruft Alexander Braun energisch dazwischen.

Jetzt aber einmal zu etwas Ernstem. Viele erinnern sich daran – und waren vielleicht auch selbst dabei –, als sich 2021 via Petition Empörung über den Egmont-Ehapa-Verlag breitmachte, der versuchte, Erika Fuchs’ Übersetzungen von Carl Barks’ Donald-Duck-Geschichten überarbeiten zu lassen. Es war damals interessant, mit welcher Verve zum Beispiel das Wort „Zwergindianer“ verteidigt wurde, und wir wollen hier gar nicht groß darauf eingehen, ob das Wort „Zwergindianer“ – ganz abgesehen von der doppelten Kränkung und Abwertung, die es enthält –, überhaupt so witzig, brillant und treffend ist, dass man ihm über einen längeren Zeitraum Aufmerksamkeit schenken sollte. Oder ob es nicht ohnehin eines jener Wörter ist, die gerne wegkönnen.

Interessanter ist, dass Barks 1956 seine Geschichte zwar „Land of the Pygmy Indians“ nannte. Nachdem die fünfköpfig angereiste Familie Duck sich orientieren konnte, ist im Text selbst aber ausschließlich von den „Peeweegahs“ die Rede. So nennt sich das Volk, und die lernfähigen Ducks zögern nicht, den Eigennamen aufzugreifen. Nun kann man sich immer noch für das Wort „Zwergindianer“ begeistern, sollte sich jedoch nicht auf Carl Barks berufen.

Zumal das noch nicht alles ist, wie unser Gewährsmann, der Comicexperte Alexander Braun, darlegt in einem temperamentvollen, aber auch beispielgesättigten Beitrag im Comicmagazin „Alfonz“ (Juli–September, 8,95 Euro, das ist eine ausdrückliche Empfehlung). Barks’ Peeweegahs mögen klein und lustig aussehen, bedienen sich aber, so Braun, einer gehobenen, poetischen Sprache, jener von Longfellows „Lied von Hiawatha“. Bei Erika Fuchs hingegen reden sie, wie man sich das in Deutschland früher so vorstellte. Infinitivformen, „Bleichgesichter“, einander nennen sie – Braun staunt doch zu Recht darüber – „rote Brüder“. Weil sie sich bei Fuchs entsprechend kurzfassen und den Ducks keinen Grund mehr geben, über ihre Eloquenz zu staunen, ist in den Sprechblasen noch Platz. „Mann, sowas Putziges!“, heißt es da nun etwa, „davon würd’ ich gern ein paar mitnehmen.“ Selbst wenn man das ulkig findet – Braun findet es nicht ulkig; „damit“, schreibt er, „wären wir dann tatsächlich zurück bei den Völkerschauen in Hagenbecks Tierpark“ –, bleibt es phänomenal unbarksisch.

Braun hat weitere Beispiele und Wut im Bauch, kennt sich im donaldistischen Milieu auch besser aus. Überhaupt kennt er sich aus und erinnert daran, dass die Sprache im deutschen Comic der 1950er „in der Regel dermaßen lieblos und schlecht“ gewesen sei, dass Fuchs wie eine Ruferin in der Wüste gewirkt habe. „Aber wir leben nicht mehr in den 1950ern“, schreibt er. So.