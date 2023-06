Klon

Von: Michael Hesse

Die Forschung setzt auf Embroynen, aus denen sich genetisch nie ein Mensch entwickeln kann. Was steckt dahinter?

Ein kleiner Klon, nicht größer als der Punkt am Ende dieses Satzes, sorgt wieder mal für Ärger. Seit 20 Jahren streitet man in Politik und Wissenschaft und auch in den Kirchen darüber, ob die Biomedizin mit ihrer Stammzellforschung Teufelszeug oder ein himmlischer Segen sei. Mit Hilfe der Stammzellen hofft man, Volkskrankheiten wie Diabetes, Parkinson oder Krebs eines Tages heilen zu können. Wann es soweit sein könnte, weiß niemand. Das ethische Problem hierbei: Die benötigten embryonalen Stammzellen werden von menschlichen Embryonen entnommen, die dabei zerstört werden. Für die (in dem Fall katholischen) Kirchenoberen ein klarer Fall von Mord.

Andere sehen das durchaus differenzierter. Hinter allem steht die Frage, wann der Mensch ein Mensch ist. Da ein Embryo, der weder denken, fühlen noch wollen kann, nur schwerlich als ein Mensch gelten kann, der über entsprechende Rechte und Pflichten wie wir alle verfügt, kam man auf das Argument, dass es sich hier ja um einen potenziellen Menschen handele. Wenn der klitzekleine Zellklumpen eines Tages ausgereift sei, sei er eben ein Mensch. Was logisch klingt, basiert auf einer statistischen Wahrscheinlichkeit: Denn Embryonen, die sich in der Gebärmutter einnisten, können oftmals abgestoßen werden, so dass kein Mensch daraus werden kann.

Das Argument des potenziellen Menschen stellt für die Forschung ein Problem dar. Deshalb suchte man eifrig weiter und hat nun einen synthetischen Embryo geschaffen, der über genau eine Eigenschaft nicht verfügt: Er kann sich niemals einnisten, da die hierfür nötige Entwicklungsstufe durch eine genetische Manipulation übersprungen wird. Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich. Aus diesen Embryonen, die aus einfachen Zellen ohne Befruchtung von Ei- und Samenzelle geklont wurden, kann also gar kein Mensch werden. Ist die Forschung an ihnen also legitim und moralisch einwandfrei?

Die beiden Forschergruppen aus Großbritannien sind sich da ganz sicher. Diese Klone könnten als Modelle für Forschungen dienen, glauben sie, da sie ja weit genug weg seien von solchen Embryonen, die sich zu Menschen entwickeln könnten.

Tatsächlich ist dieser Fall wieder einmal ein gutes Beispiel dafür, wie schnell die Welt sich verändert und wie wenig wir mit unseren Rechts- und Moralsystemen hinterherkommen. Möglicherweise können wir solche Entwicklungen überhaupt nicht mehr mit Hilfe der aus der Philosophie überlieferten normativen Modelle bewerten, ob sie nun „gut“ oder „schlecht“ sind. Was uns einzig als Maßstab bleiben könnte, ist die große Lehrmeisterin: die Erfahrung.