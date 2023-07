Killerbraut

Von: Lisa Berins

Teilen

Barbies sind langweilig, blond und blöd? Sie eignen sich immerhin, um ein bisschen Krimi zu spielen.

Kleiner Beitrag zur Barbie-Diskussion, die von dem aktuellen Kinofilm aufgewärmt wird. Nicht, dass es neue Argumente gäbe: Die Plastikpuppe reproduziert nach wie vor ein merkwürdiges Frauenbild. Als Kind war einem das allerdings nicht bewusst. Da hat man die unmenschlich langen Beine nicht als in Plastik gegossenen Sexismus erkannt, sondern fand sie höchstens entweder a) praktisch, weil man die dünnen Stelzen gut irgendwo reinstecken konnte und die Puppe von selbst stand, oder b) unpraktisch, weil man im mühseligen Zusammennähen von Stoffresten für lange Hosen eben auch lange Stofffetzen brauchte. Ein Vorbild war Barbie nie – man hat ihr Aussehen ebenso wenig mit dem eigenen in Verbindung gebracht wie man das bei dem Stoffhund, Teddy oder Playmobilmännchen tat.

Barbie war zwar kein Idol – aber langweilig war sie auch nicht. Im Kinderzimmer wurde sie zur Killerin. Blutrünstig ermordete die Blondine in der pinkfarbenen Safari-Lounge, wen auch immer sie erwischte. (Meist die ollen 70er-Jahre-Barbies vom Dachboden – so viel zum psychologischen Profil der Killerbraut. Die „Opfer“ brachten später auf dem Flohmarkt ein kleines Vermögen ein, aber das wusste man noch nicht, sonst hätte man sie vielleicht besser behandelt.) Und jedes Mal wäre die Killerin um ein Haar davongekommen, wenn nicht Frau Fletcher, ebenfalls mit langen, blonden Haaren, und mit den allerfreakigsten selbstgenähten Klamotten, ihre böse Rivalin überführt hätte…

Es waren vielleicht nicht die stringentesten Storylines. In grober Struktur hielt man sich aber an das Schema „Mord ist ihr Hobby“, gepaart mit „Tim und Struppi“, „TKKG“ und „Fünf Freunde“. Es war natürlich feministischer, schon alleine, weil männliche Darsteller weit in der Unterzahl waren. Skrupel abzukupfern, gab’s nicht. Warum auch? Was man mit Geschichten macht, die man liest, hört und sieht, ist einem schließlich selbst überlassen, da kann die Autorin, der Autor, die oder der das Werk in die Welt gesetzt hat, rein gar nichts ausrichten. Mensch kann – für den privaten Gebrauch – tun, was er damit tun will. Er darf das. Die Maschine sollte das nicht einfach so dürfen.

Jetzt haben sich in den USA fast 9000 Autorinnen und Autoren zusammengetan, darunter Dan Brown, Jonathan Franzen und Margaret Atwood, die nicht wollen, dass die KI ihre Romane als Grundlage für die eigene Textproduktion nimmt – ohne zu zahlen. Vielleicht setzt die KI eines Tages nämlich wirklich etwas Überragendes daraus zusammen, einen neuen Weltbestseller: „Der Report der Killer-Barbie“, „Die Bein-Korrekturen“, „Sakri-Leg“. Copyright? Nein, danke, die Urheberin dieser Zeilen zieht freiwillig zurück.