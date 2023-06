Kehre

Von: Michael Hesse

Es ist eine der Merkwürdigkeiten der Philosophie, zwischen dem frühen und dem späten Kant, dem frühen und dem späten Hegel zu unterscheiden. Was steckt dahinter?

Neulich wies mich ein Leser darauf hin, dass es mit dem Empirismus nicht so viel auf sich habe. David Hume und der Positivismus, der sogenannte Wiener Kreis - sie alle hätten sich metaphysischer Behauptungen schuldig gemacht. Er habe daher die Konsequenz gezogen und sei auf der philosophischen Landkarte weiter zu Hegel gezogen. Erst bei diesem finde sich Erkenntnis. Ich stutzte. War es nicht eben dieser Hegel, der mit metaphysischen philosophischen Voraussetzungen wie seiner berühmten Formel der „bestimmten Negation“ – die seine Dialektik erst mit in Gang setzte – aufs Schlachtfeld des Denkens gezogen war? Und welchen Hegel meinte der Leser wohl? Den frühen oder den späten Hegel?

Bei diesem Gedanken erinnerte ich mich an eine sehr intelligente und äußerst angenehme Kollegin, mit der ich einige Jahre zusammengearbeitet hatte. Sie hatte es stets als Versäumnis angesehen, nur den frühen Hegel, nicht aber den späten gelesen zu haben. Sie merken: Hier befinden wir uns bei einer der Grillen in der Philosophiegeschichte, also der Neigung, den unterschiedlichen Ansätzen ihrer Theorien mit einer Periodisierung der philosophischen Gestalten zu begegnen. So folgte auf den frühen Kant der späte Kant – wobei man in dem Fall von dem vorkritischen und dem kritischen Kant spricht.

Des Weiteren findet sich der frühe und der späte Wittgenstein, gerne als Wittgenstein I und Wittgenstein II bezeichnet. Auch bei Heidegger ist es nicht anders, auf den frühen Heidegger folgt der späte, dazwischen liegt das, was man bei ihm die „Kehre“ nennt. So kann man die gesamte Philosophiegeschichte durchlaufen. Schon bei Aristoteles meint man den eher empirisch orientierten frühen Denker vorzufinden, auf den dann der eher platonisch argumentierende ältere Aristoteles folgte.

Möglicherweise gelten solche Einteilungen als Gütesiegel der philosophischen Lehre. Man erkennt, dass ein Ausgangspunkt verworfen und durch eine radikale Veränderung des Denkens überwunden wird. Kant war schon 57 Jahre alt, als er für einen neuen Abschnitt der Philosophie für sich und die Philosophie im Allgemeinen sorgte. Man kann hier durchaus von einer Revolution der Denkungsart sprechen (und Arbeitgeber darauf hinweisen, dass man auch mit Ende fünfzig Bedeutendes leisten kann). Wer bei seiner Lehre in jungen Jahren bleibt, fährt nicht immer gut damit. So tadelte Friedrich Nietzsche sein früheres Vorbild Arthur Schopenhauer, diesen zeichne das Denken eines 25-Jährigen aus.

E s lohnt sich also stets, in der Philosophie den Blick auf den frühen wie auch auf den späten Vogel zu richten, denn nicht nur der frühe fängt den Wurm.