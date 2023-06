Karotte!

Von: Sylvia Staude

Über große Gehirne und kleine Gehirne. Und interessante Fälle, bei denen der Verstand in den Armen steckt.

Heute: weitere Erkenntnisse über das Tier, wie es denkt und träumt. Oder eher, wie der Mensch glaubt, dass es denkt und träumt. Und wie er, der Mensch, immer wieder bass erstaunt ist, dass das Tier Dinge kann (träumen! Eins und mehr als eins zusammenzählen!), Dinge, von denen er meinte, nur er sei so singulär und superschlau. Aber hat er nicht selbst schon, die Wahrheit ahnend, Fabeln erzählt vom schlauen Fuchs oder gerissenen Raben?

Dass Giraffen Karotten deutlich lieber mögen als Zucchini, haben spanische und deutsche Forschende ausgenutzt. In eine durchsichtige Kiste taten sie mehr Zucchinistücke, in eine andere mehr Möhrenschnitze. Ein Mensch nahm nun aus beiden Kisten ein Gemüsestück und bot es einer Testgiraffe mit geschlossenen Händen an. Die Giraffen waren nicht auf den Kopf gefallen – nebenbei: Geht das überhaupt, dass eine Giraffe auf den Kopf fällt? – und wählten zuverlässig die Hand, die in die Kiste mit mehr Karotten gegriffen hatte.

Es durfte nicht ausbleiben, dass die Menschen sich erstaunt zeigten, denn Giraffen hätten ja, besonders im Vergleich zu ihrer Größe, ein so kleines Gehirn. (Hm, kommt dieses Argument den Weibchen unserer Spezies nicht verflixt bekannt vor?) Noch viel kleiner ist das Gehirn von Zebrafinken (es wiegt bloß ein halbes Gramm), doch wenn sie schlafen, träumen sie vom Singen, meint ein Forschungsteam der Universität von Buenos Aires entdeckt zu haben: Die Muskeln im Zebrafinkenhals bewegen sich bei schlafenden Vögeln bisweilen genau so, wie wenn die Tiere laut singen. Frage: Wären wir andere, friedlichere Menschen, wenn wir in all unseren Träumen singen würden?

Sowieso aber wird das Konzept Gehirnmasse überbewertet, denn die rund 500 Millionen Neuronen eines Kraken – etwa so viele hat auch ein Hund – befinden sich nicht etwa geballt im Kopf, sondern vor allem in den acht Armen. Von denen, so schreibt der Philosoph Peter Godfrey-Smith, könne sich jeder einzeln bewegen, unabhängig riechen und womöglich sogar eigene Erinnerungen speichern. Einem Oktopus zu begegnen, so Godfrey-Smith, komme vielleicht der Begegnung mit einem intelligenten Alien am nächsten. Frage: Wären wir andere, klügere Menschen, wenn wir auch mit unseren Gliedmaßen denken könnten? Vielleicht.

Apropos Aliens. Auch die waren in letzter Zeit wieder Thema, die US-Regierung versteckt angeblich fliegende Untertassen und Alien-Überreste – sagt einer, dem es einer gesagt hat, dem es einer ... Dabei sollte sich spätestens seit der Wiederkehr des Donald Trump herumgesprochen haben, dass amerikanische Monster am liebsten laut und am liebsten öffentlich auftreten.