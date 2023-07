Irrtümer

Von: Michael Hesse

Teilen

Laut CDU-Generalsekretär Linnemann wird Precht noch in 200 Jahren gelesen. Mit ähnlichen Prognosen hat früher ein großer Denker schon einmal ziemlich daneben gelegen.

Hatte er das wirklich gesagt? Ja, hatte er. „Richard David Precht ist einer der ganz, ganz großen Philosophen, über den noch in 200, 300 Jahren gesprochen wird“ So stellte Carsten Linnemann, der neue CDU-Generalsekretär, den Publizisten in dem Podcast „Einfach mal machen“ vor. „Heute wird es richtig gut, richtig stark“, so Linnemann vor dem Auftritt von Precht mit der Journalistin Anna Schneider. Die Twitter-Gemeinde war sogleich in heller Aufregung. Ein Youtube-Ausschnitt der Szene wurde gezeigt, Marie von den Benken verlieh der Szene sogleich „Comedy Gold“. Andere wunderten sich über Precht, dass er solch dickes Lob, ohne mit der Wimper zu zucken, zur Kenntnis nahm, „als würde er das morgens zu sich selbst Hunderte Male im Spiegel sagen“. Und natürlich wurden Kübel voller Spott über Linnemann selbst ausgegossen, der sich als Kind von Buchhändlern outete, die mit Prechts Büchern viel Geld verdient hätten.

Doch wer jetzt glaubt, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, dass Autoren wie Precht, die für das leichtere Philosophieren stehen, schnell in Vergessenheit geraten könnten, der oder die sei an eine zugegeben schon etwas ältere Prognose eines sehr berühmten Philosophen erinnert. Die Rede ist von dem schottischen Denker David Hume, einem wirklich großen Philosophen, der unter anderem Immanuel Kant aus seinem „dogmatischen Schlummer“ erweckt hatte.

Dieser Hume teilte seinen Lesern und Leserinnen in seinem Werk „Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand“ mit, dass die „leichte Philosophie den dauerhaftesten sowie rechtmäßigsten Ruhm errungen hat“. Abstrakte Denker hingegen könnten sich im Vergleich zu ihnen nur eines vorübergehenden Ansehens erfreuen. Sie würden bei der Nachwelt kaum ihren Ruf behaupten können, prophezeite er.

Hume führte einige Beispiele an, um seine Leserschaft zu überzeugen. „Der Ruhm Ciceros blüht noch heute; der des Aristoteles welkte völlig dahin. La Bruyère dringt über die Meere und behauptet seinen Ruf auch dort; aber der Glanz des Malebranche ist auf sein eigenes Volk und seine eigene Zeit beschränkt; und Addison wird vielleicht mit Vergnügegen gelesen werden, wenn Locke völlig vergessen sein wird.“

Der kundige Leser und die kundige Leserin ersehen es bereits hier, dass Hume ziemlich danebenlag. Gelesen werden heute genau die abstrakten Denker, die seiner Meinung nach vergessen sein müssten: Aristoteles, Locke und Malebranche. La Bruyère oder Addison sind hingegen vergessen. Man muss nicht Linnemann heißen, um kühne Prognosen aufzustellen, wie das Beispiel des großen Schotten David Hume zeigt.