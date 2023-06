Insekten-I

Von: Sylvia Staude

Erdhummeln können voneinander lernen. © Wolfgang Kumm/dpa

Werden Hummeln Menschen bald beim Bedienen von Automaten behilflich sein? Eine Studie zeigt ihre bemerkenswerte Lernfähigkeit.

Der Mensch, der durchaus Grund hätte anzunehmen, dass er sich selbst (und manch andere Spezies) zugrunde richtet, geht aber seltsamerweise immer davon aus, dass andere Spezies ihm intellektuell nicht das Wasser reichen können. Je kleiner das Gehirn dieser anderen Spezies, desto weniger traut er ihr zu. Allerdings traut der Mensch auch dem Elefanten nicht so viel zu wie, nur ein zufällig gewähltes Beispiel, dem stabilen Genie Donald Trump. Obwohl der Elefant übermorgen noch wüsste, was er heute so rumschwadroniert hat.

Aber wir schweifen ab. „Solche Raffinesse war bisher von keinem wirbellosen Tier bekannt“, schrieb unlängst die SZ. Es ging um Hummeln, was den Menschen umso misstrauischer machen sollte, da Hummeln immer so harmlos tun. So, als könnten sie kein Blütchen bestäuben, weil sie gar nicht wissen, wie das funktioniert, das mit den Blumen und den Hummeln. Aber Forschende der Queen Mary University, London, haben herausgefunden, dass Erdhummeln voneinander lernen können – eine Voraussetzung, um eine Kultur zu entwickeln.

Es ging um eine Zuckerlösung in einer Box, an die die Hummeln mittels eines roten oder eines blauen Hebels gelangen konnten – in Wahrheit funktionierten beide. („Hebel“ natürlich im Sinne von Miniminihebelchen.) Besonders interessierte Hummeln fanden schnell heraus, wie das funktioniert. Und je nachdem, ob diese „Trendsetter“ (die Forschenden) sich an den blauen oder roten Hebel gewöhnt hatten, schauten sich das die anderen Hummeln ab und benutzten ebenfalls weit überwiegend den blauen oder roten Minihebel.

Sie müssen sich das so vorstellen: Billie Eilish hat blaue Haare, also lassen sich die Fans die Haare blau färben. Billie Eilish tritt mit hellgrünen Haaren auf, also … usw. Der Vergleich hinkt ein bisschen, zugegeben. Vielleicht wäre jener besser: Bahnkundinnen, die sich gegenseitig beim Benutzen der Fahrkartenautomaten helfen, Fahrkarte = Zuckerlösung. In Zukunft womöglich denkbar: Hummeln, die dem Menschen beim Bedienen von Automaten hilfreich und gut zur Seite stehen.

Aber warum wir uns an die Forschungsarbeit des Londoner Teams erinnert haben: wegen einer sogenannten Stubenfliege.

Sie bumperte gegen das Küchenfenster. Bis wir es kippten, insgeheim denkend, dass noch nie eine Fliege, Biene, Wespe in der Lage war, die Gelegenheit des schmalen Spalts schlau zu nutzen. Aber diese Fliege brauchte keine Sekunde, um einen Haken zu schlagen – und war, wusch, draußen. Würde sie es nun Artgenossinnen beibringen? Dann stünde der Mensch mit seiner Fliegenklatsche aber ganz schön blöd da.