Im Karussell

Von: Sandra Danicke

Die negativen Gedanken, nützen niemandem, weshalb es schön wäre, wenn man sie loswürde. © Antti Aimo-Koivisto/dpa

Negative Gedanken sind wie der rosa Elefant, an den man immer denkt, weil man nicht an ihn denken darf. Die Kolumne „Times mager“.

Negative Gedanken sind momentan unausweichlich. Da kann die Sonne noch so schön vom Himmel scheinen. Um schlecht drauf zu kommen, reicht schon ein Besuch im Supermarkt, wo das Mehl ausverkauft ist, was nicht so schlimm wäre, wenn es einen nicht unwillkürlich an Krieg und Pandemie erinnerte. Sie sind also da, die negativen Gedanken, nützen aber niemandem, weshalb es schön wäre, wenn man sie loswürde. Im Internet findet man darauf spezialisierte Seiten. Das Netz hilft ja häufig bei Problemen, es sei denn man hat einen roten Kerzenwachsfleck auf dem weißen T-Shirt, was daran liegt, dass es als Geschenk unterm Weihnachtsbaum lag. Bügeleisen und Löschpapier haben die Sache noch verschlimmert, und weil das T-Shirt nur bei dreißig Grad gewaschen werden darf, sind jetzt 40 Euro futsch. Aber – Moment – wir wollten ja die negativen Gedanken loswerden.

Man solle, empfiehlt die Ratgeberseite, erst einmal herausfinden, in welchen Situationen man auf Grübeleien verfällt und diese analysieren. Damit ist es also genau wie mit diesem vermaledeiten Juckreiz, der womöglich mit einer Lebensmittelallergie, aber vielleicht auch mit etwas ganz anderem zusammenhängt, weshalb die Ärztin empfiehlt, dass man darauf achten solle, wann er am stärksten ist, um so herauszufinden, was ihn ausgelöst haben könnte – was dazu führt, dass man ständig über den Juckreiz nachdenkt, anstatt ihn links liegen zu lassen. Und – hach, da hat er sich schon wieder ins Bewusstsein gedrängt, dabei wollte man ihn doch vergessen. Also noch mal von vorne.

Am allerschlimmsten sind die negativen Gedanken vermutlich, wenn der Computer nicht mitmacht, was derzeit der Fall ist, weshalb dieser Text an einem anderen Gerät geschrieben werden muss, und das ist ein Riesenmist, weil man zur Lösung des Problems auf IT-Experten angewiesen ist, aber keine Zeit findet, sie anzurufen, weil die Notlösung mit dem Zweitcomputer so viel Zeit in Anspruch nimmt und man eigentlich noch eine Viertelstunde für den Klempneranruf freischaufeln wollte, weil die Waschmaschine seit mittlerweile vier Wochen nicht angeschlossen werden kann, weil ...

„Sag entschieden ,Nein, ich will das jetzt nicht weiterdenken!‘, wenn du wieder dem Gedankenkreisel verfällst“, rät die Expertenseite im Netz, aber diese Netz-Expertenseiten sind oft auch der letzte Murks, weil sie völlig unrealistische Tipps verbreiten und Menschen mit seichtem Unfug in den Wahnsinn treiben, worüber man sich endlos aufregen könnte, wenn man nicht damit ausgelastet wäre zu überlegen, wo man das Mehl für den Strudelteig herbekommt, der vermutlich ohnehin wieder misslingt.