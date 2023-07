Ich

Ich und meine Ichs. Männer haben mehrere Ichs, die zueinander im Wettbewerb stehen. Das nützt vor allem der Marktwirtschaft. Die Kolumne „Times mager“.

Der nichtmännliche Teil des Publikums möchte jetzt bitte kurz weghören, es sei denn, Sie wollen mal etwas über uns Männer erfahren. Genauer: Über männliche Identitäten unter besonderer Berücksichtigung preisgünstiger Körperpflegemittel. Arbeitstitel: Ich und mein Ich.

Beziehungsweise: Ich und meine Ichs oder Iche oder wie Sie wollen. Wir Männer (wie das bei den anderen ist, können wir allenfalls ahnen) haben nämlich mehrere davon. Nicht, dass wir plötzlich massenhaft unter einer schweren und krankhaften Persönlichkeitsstörung litten, das zum Glück nicht. Unsere Ichs oder Iche stehen vielmehr miteinander in einem kerngesunden Wettbewerb und machen uns damit zu bis auf die Haut nützlichen Mitgliedern der freien Marktwirtschaft. Immer vorausgesetzt, wir haben das Gefühl, dass unser bestes Ich aus dem lebenslangen Kampf wenigstens temporär immer mal wieder als Sieger hervorgeht.

Die Sache läuft ungefähr so: Während das eine Ich zu Hause auf der faulen und bedenklich schuppenden, weil vollkommen ungepflegten Haut liegt, marschiert das andere voller Dynamik im Herzen und Feuchtigkeits-creme auf der sanft glänzenden Haut zur U-Bahn-Station, wo ihm wie eine beglückende Bestätigung seines siegreichen Wirkens das Feuchtigkeitscreme-Werbeplakat entgegenruft: „Unsere beste Pflege für dein bestes Ich“. Peinlich für das schlechtere Ich, in dessen trocken-juckender Haut wir nun wirklich nicht stecken wollen.

Dieser Erfolg ruft sehr schöne Gefühle hervor, und wir sagen bewusst: Gefühle! Ja, so etwas haben Männer heute auch, ob Sie es glauben oder nicht. Auch Schmerzen, vor allem jetzt, da uns die kulturell festgeschriebene Überlegenheit über andere Geschlechter zunehmend abhandenkommt. Leidvoll entdecken wir den Zwang des stetigen Kampfs um gesellschaftliche Geländegewinne neu, und wo sollten wir uns für diesen Kampf am besten stärken als in uns selbst, zumindest auf der Haut? Hier verströmt unser bestes Ich mit Hilfe der neuesten Männerpflegeserie den feinen Duft des Siegers, wenn auch erst mal nur des Siegers über uns selbst.

„Männerpflege“ ist übrigens ein sehr gefährliches Wort, denn es droht in uns ein ganz schlechtes Ich zu wecken, das unserer von der Natur bzw. dem Kapitalismus geforderten Kampfbereitschaft im Wege steht. Es klingt ein bisschen nach Krankenpflege, also nach einer Fürsorge für uns, die wir nicht ganz alleine leisten müssen, weil nämlich sorgende Kräfte, am Ende gar liebende Personen, sie uns angedeihen lassen. Diesem Bedürfnis nach Geborgenheit nachzugeben, ist keinesfalls zu empfehlen, denn es mindert die Kampfbereitschaft.