Hundert

Von: Judith von Sternburg

Zur Eröffnung standen sie noch vor dem Bayreuther Festspielhaus, nun sind die kleinen goldenen Wagnerfiguren von Konzeptkünstler Ottmar Hörl verschwunden. © Dwi Anoraganingrum/Imago

Wo sind die Richard-Wagner-Figürchen von Ottmar Hörl geblieben?

Seit Tagen versucht unsereiner sich eine Meinung dazu zu bilden, dass sämtliche Richard-Wagner-Figuren von Ottmar Hörl vor dem Festspielhaus von Bayreuth gestohlen worden sind. Die Polizei hat jedenfalls keine andere Erklärung für ihr Verschwinden.

Nun ist es so, dass Ottmar Hörls Richard-Wagner-Figuren einem auf die Nerven gehen können. Andererseits sind sie possierlich. Andererseits geht es immerhin um Richard Wagner. Andererseits muss ein bisschen Spaß schon sein. Andererseits ist es wegen des ganzen Personenkults ernsthaft gut, dass sie possierlich sind. Andererseits hat es eine beleidigende Seite, wenn man bedenkt, dass Wagner selbst 1,66 Meter groß war. Andererseits war Beethoven 1,62, Schubert 1,56. Andererseits waren die Menschen damals insgesamt kleiner, also kürzer, also von geringerem Körperwuchs. Andererseits war Johann Sebastian Bach, soviel man weiß, 1,80. Andererseits bringt einen das jetzt auch nicht weiter. Andererseits ist die Größe schon wesentlich, wenn es um Diebstahl geht. Andererseits natürlich nicht die Größe des Modells, sondern des Objekts selbst, 102 Zentimeter. Andererseits: 100 Stück! Andererseits könnte schon vorher ein Schwund eingesetzt haben, heißt es aus Wagner- und Hörl-Expertenkreisen. Andererseits lässt sich das nicht mehr rekonstruieren, weil selbst das vollständige Verschwinden erst verspätet publik wurde. Andererseits ist das eh alles verblüffend, wenn man bedenkt, was an dieser heiligen Stätte, diesem weihevollsten Ort der Kunstreligion, jedenfalls: auf dieser Wiese vor diesem Gebäude derzeit täglich los ist. Andererseits glaubt man sofort, dass sich der eine oder die andere ein Souvenir mitnehmen will, das er oder sie freilich nicht an der Garderobe abgeben, sondern nur bei Nacht und Nebel klauen und zügig im Kofferraum verstauen kann, so dass ein Unrechtsbewusstsein vorausgesetzt werden darf. Andererseits hätten auch wir sehr gerne eine Hörl-Wagner-Figur. Andererseits könnten wir sie uns nie und nimmer leisten, geschweige denn 100 Stück davon. Andererseits muss die Wiese, auf der die Diebe und Diebinnen sie nun aufstellen mögen, äußerst einsam liegen. Gewiss ein bukolischer Ort.

Andererseits sind das alles bloß hilflose Versuche, sich von den wichtigen Dingen abzulenken. Außerdem gibt es Ottmar-Hörl-Figuren, die einem viel weniger auf die Nerven gehen. Zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel: seine Gartenzwerge.

Gartenzwerge sind, was sie sind, wie sonst nur der Herr im brennenden Dornbusch. Woran viele wieder sehen werden, dass es ja immer schon Brände gab. Es sind nicht mehr viele Themen übrig, bei denen abwegige Schlussfolgerungen nicht vorkommen.