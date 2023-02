Hingabe

Von: Stephan Hebel

Zielsicher hat sich besagter Reifenhersteller aus der Schneedecke befreit und in die Gedanken unseres Kolumnisten geprägt. © Jens Büttner/dpa

Von einem Reifenhersteller, zwei Sportlern und einem großen Tag für Produkte und Services.

Die Nachricht ist schon ein paar Tage alt, hat aber in der breiten Öffentlichkeit noch nicht die verdiente Aufmerksamkeit gefunden. Das wird sich höchstwahrscheinlich ändern, liebe Leserinnen und Leser, wenn der vor Ihnen liegende Text sich erst einmal viral verbreitet hat.

Die Nachricht lautet, kurz zusammengefasst, „dass Erfolg durch Hingabe entsteht“. Ja, machen Sie sich darüber mal Gedanken, lieber Paketbote, liebe Pflegerin! Fragen Sie sich ruhig, warum Sie mit Ihrem Erfolg im Leben noch nicht ganz zufrieden sind, nur weil die Muskeln schmerzen oder der Rücken zwickt und am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist! Kleiner Tipp, Sie haben es gerade gelesen: Hingabe, bitte!

Der Text, dem wir den wertvollen Hinweis auf den zwingenden Zusammenhang von Hingabe und Erfolg entnehmen, stammt nicht, wie Sie jetzt denken, aus dem Wahlprogramm der FDP. Von wem genau er stammt, wird hier nicht verraten, nur so viel: Wenn Reifenhersteller zu Wahlen antreten dürften, hätte der hier in Rede stehende Reifenhersteller die Freien Demokraten glatt überholt.

Das liegt schon daran, dass er anders als die FDP über eine sympathische Kampagnenbotschafterin und einen sympathischen Kampagnenbotschafter verfügt, die den ganzen Sermon nach der Melodie von „Jeder ist seines Glückes Schmied, sonst halt Pech“ (beziehungsweise, Zitat Reifenhersteller: „Leistungsbereit: Erfolg ist keine Frage des Glücks, sondern der Vorbereitung“) aufs Artigste vor- und nachzubeten verstehen: „Erfolg ist kein Zufallsprodukt. Egal, ob im persönlichen oder beruflichen Umfeld, ob mental oder körperlich: Alles muss gut vorbereitet sein, dann kommt auch der Erfolg.“ Sagt Malaika Mihambo, die im Hauptberuf weit springt und im Nebenberuf Reifenhersteller-Ideologie studiert. Und ganz ähnlich sagt es Timo Boll (Hauptberuf: Tischtennis).

Es muss ein großer Tag gewesen sein, als Mihambo und Boll beim „Kick-Off-Event“ in der Deutschland-Zentrale das ganze Zeugs präsentierten. Die Weitspringerin, berichtet der Reifenhersteller, hat sogar „Einblicke in ihre Achtsamkeits-Routine“ gegeben! Und der „Managing Director Central Europe“ gab ebenfalls Einblicke, nämlich in den olympischen Gedanken sowie seine sprachliche Kunstfertigkeit: „Olympioniken und Paralympioniken trainieren unermüdlich, um im entscheidenden Moment leistungsbereit und erfolgreich zu sein. Genauso wie bei unseren Produkten und Services, die Menschen auf ihrem Weg unterstützen und bei allen Bedingungen bereit sind, Leistung zu bringen.“

Produkte und Services, die bereit sind, Leistung zu bringen: Hut ab, Reifenhersteller!