Heiter

Von: Stephan Hebel

Heiter bis wolkig... © Bernd Weißbrod/dpa

Heiter – was will das heute schon heißen? Unterwegs zwischen Baumstümpfen können auch einem ehemaligen „Sonnenscheinchen“ finstere Gedanken kommen. Die Kolumne „Times mager“.

Früher, sagte einer, hätten sie ihn gern „Sonnenscheinchen“ genannt, und das sei, soweit er wisse, freundlich gemeint gewesen. Ganz sicher sogar, bestätigte eine andere, schließlich werde ein Wetter wie das heutige immer noch landläufig als „freundlich“ bezeichnet, oder auch als „heiter“, aber dann folgte Schweigen, denn die Sonne brannte erbarmungslos und es ging bergauf.

Zwischen den Baumstümpfen hatte jemand Pfähle in den Boden gerammt, daran die Wanderzeichen, an denen die kleine Gruppe sich orientierte. Der Weg, so schien es, folgte seinem früheren Verlauf, an der Beschaffenheit des Bodens ließ sich das noch erkennen, und erst als der Hang erklommen war, fand die kleine Wandergruppe wieder Schatten unter Bäumen.

„Heiter“, fing der erste Redner wieder an, könne man das nun nicht mehr unbedingt nennen, auch die vergangene Tropennacht habe ihn wenig erfreut. Er allerdings, so ein anderer Mitwanderer, lasse sich die Freude nicht verderben. Noch gebe es ja zahlreiche Bäume, das habe er erst vorhin von der Tankstelle aus gesehen, und außerdem wandere er jetzt meistens dort, wo es auch früher schon mit dem Wald nicht weit her gewesen sei, an der Nordseeküste zum Beispiel.

Ja, nickte die Frau von vorhin, auch sie lasse sich die Freude nicht verderben, sonst hätte sie ja vorhin am Kriegerdenkmal des kleinen Dorfes auch gleich an die Ukraine denken können, was sie, wie nun wieder eine andere einwarf, in Wahrheit ganz offensichtlich getan habe, schon deshalb, weil die gedacht habe, sie könne an die Ukraine denken, wolle aber nicht.

Der einzige Wanderer, der bisher geschwiegen hatte, sagte jetzt, wenn gleich auch noch jemand von Corona anfange, mache er gleich kehrt, was er andererseits nicht gerne tue, des baumlosen Hanges wegen. Er schlage vor, die Welt, wie sie vielleicht einmal war, einfach zu vergessen, Wanderwege durch baumlose Hänge allerdings in Zukunft zu meiden.

Die allerdings, eine der Frauen konnte es nicht lassen, in Zukunft wohl noch schwieriger zu finden sein würden, aber es hörte jetzt niemand mehr zu, denn es war heiß, sogar im Schatten, und langsam hatte man Eile, zurück zum Parkplatz zu kommen, die Autos waren klimatisiert und von Westen kamen Wolken.

Später, beim kalten Braten im Landgasthaus, entwickelte sich die Stimmung wieder gut. Man habe doch eine schöne Strecke gemacht, bestätigten sich alle gegenseitig, und der Mann, den sie früher „Sonnenschein“ nannten, erzählte von seiner Kindheit. „Regen-Otto“, so habe sein Lieblingsbuch geheißen, und dieser Otto, das wisse er noch, habe ein wunderschönes altes Auto besessen.