Wird man aus Erfahrung klug? Richard David Precht offenbar nicht

Von: Michael Hesse

Richard David Precht beweist fast regelmäßig, wie oft er danebenliegen kann. Aus Fehlern scheint er allerdings nichts zu lernen.

Frankfurt – Erfahrung ist eine große Lehrmeisterin, eigentlich die Lehrmeisterin, glaubte Aristoteles. Auch der schottische Denker David Hume war früh auf den Geschmack gekommen, auf die Empirie zu setzen. Hume war ohnedies ein ganz außergewöhnlicher Denker, dem man auch dem heutigen Lesepublikum nur ans Herz legen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Philosophen und Philosophinnen war er ein glänzender Stilist. Anders ausgedrückt: Man versteht ihn problemlos. Zum anderen war er der Funke, der ein Leuchtfeuer namens Immanuel Kant entfacht hat. Kant hatte ja erklärt, dass es das subtile Denken Humes gewesen sei, das ihn veranlasst habe, seine „Kritik der reinen Vernunft“ zu schreiben.

Wie oft kann sich Precht noch irren, wollte der „Tagesspiegel“ berechtigter Weise wissen. © Dwi Anoraganingrum/Imago

Auch Kant hielt viel auf die Erfahrung, aber sie war ihm nicht alles. Wie auch immer. Auch heute könnten einige sicher von der Erkenntnis profitieren, dass die Erfahrung eine große und die allein zählende Lehrmeisterin ist. Ein Kollege des „Tagesspiegels“ hat kürzlich eine ganze Reihe von Zeitgenossen (es wären ausschließlich Männer) angeführt, die als paradigmatische Fälle des wiederholten Irrens gelten können. Man kennt diese Typen aus dem Bekanntenkreis: Wenn der oder die eine Behauptung aufstellt, weiß man, dass es so ganz sicher nicht eintritt. Ganz an der Spitze auf der Liste falscher Vorhersagen steht für den „Tagesspiegel“ übrigens der Publizist Richard David Precht. Dieser sei der „Archetyp des Bescheidwissers, der ständig irrt“, liest man dort.

Richard David Precht: Problematische Aussagen

Precht habe sich aus seinen Irrtümern überhaupt nicht mehr befreien können. Zu allem habe er etwas gesagt, um dann doch falsch zu liegen. Dennoch habe Precht scheinbar unbeirrt neue Behauptungen aufgestellt, um auch hier fehlzugehen. Precht glaubte etwa an die Wiederwahl Trumps 2020, zudem behauptete er, Sebastian Kurz werde Österreich länger regieren als Fidel Castro Kuba. Zudem hatte er erwartet, die jetzige Bundesregierung werde eine schwarz-grüne sein. Problematischer waren seine Aussagen zur Ukraine, die werde ohnedies in vier Tagen von Russland besiegt sein, erklärte er vollmundig (später erläuterte er seine Fehleinschätzung) zu Beginn des Krieges. Das war natürlich Unsinn. Dennoch bezeichnete er die Absicht, Waffen an das angegriffene Land zu liefern, als verfehlt, dann werde es eben in fünf Tagen geschlagen sein.

Wie oft kann sich Precht noch irren, wollte der „Tagesspiegel“ berechtigter Weise wissen. Naturgemäß musste die Antwort ausbleiben. Das allein weiß die große Mutter aller Erkenntnis: Die Erfahrung. Bis zu ihrer endgültigen Antwort, zumindest das scheint gewiss, werden sich noch viele über das Kommende irren. (Michael Hesse)