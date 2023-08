X.Y.

Von: Lisa Berins

Jemand hat den Namen einer Person einfach auf eine Wand gekritzelt. Was es damit auf sich hat.

Während die unwissende Person an jenem Mittag wie gewöhnlich mit einer Fahrradtasche voller Gemüse vom Markt im Café sitzt und an ihrem Frappé nippt, hat sich in der Welt etwas zusammengebraut. Oder sagen wir, zumindest in der Stadt. Jemand hat ihren Namen öffentlich an eine Wand gekritzelt, an eine stark frequentierte Passage unter den Bahngleisen. Da steht also jetzt komplett datenschutzfrei Vor- und Nachname, in Großbuchstaben, exponiert für alle Passantinnen und Passanten. Der Träger des Namens ist irritiert. Welche Bedeutung hat das? Wer schreibt den Namen einer gewöhnlichen, unbekannten Person an eine öffentliche Wand, mit welchem Ziel, mit welcher Motivation? Ein Scherz? Oder: Könnte es etwa sein, dass diese Person, nennen wir sie X.Y., eben keine gewöhnliche Person XY ist, sondern: dass sie berühmter ist, als sie selbst weiß?

Das soll ja vorkommen, siehe Sixto Rodriguez, der vor Kurzem gestorbene amerikanische Folksänger, der etwa zwanzig Jahre lang nichts von seinem riesigen Erfolg in Südafrika wusste. Seine Songs wurden da zu Hymnen des Protests von Apartheid-Gegner:innen. Dort kursierte die Legende, dass sich Rodriguez in den 1970ern auf einer Bühne erschossen habe. Erst als ihn ein Fan 1998 aufspürte, machte es bei Rodriguez Klick.

Die Vorstellung ist natürlich verrückt: Während man sich als Normalomensch durchs alltägliche Leben lebt, mehr oder weniger fleißig arbeitet, Urlaub macht, sich über das verkohlte Toast oder die zu vollen S-Bahnen ärgert oder wie Person X.Y. am Frappé nippt, existiert da draußen eine andere Version des Selbst, die zumindest in der Vorstellung ein komplett anderes Leben führt. Im Jetset, in Reichtum, Ruhm und Überfluss – Sex, Drugs and Rock’n’Roll! Ein Alter Ego, das bejubelt und angehimmelt wird, dessen Bild - also das eigene - womöglich als Starschnitt in Jugendzimmern hängt. Vielleicht wurde man auch schon längst aufgespürt, wie damals Sixto Rodriguez.

Person X.Y. überlegt. Um der Sache auf den Grund zu gehen, könnte er Handschriftenproben seiner Bekannten einfordern. Das Y sei in einer ganz besonders charakteristischen, verräterischen Weise geschrieben. Auf der anderen Seite: Was soll der Aufwand? Person X.Y. beschließt, sich damit abzufinden, dass sie sehr wahrscheinlich berühmt ist. Das ist in diesem konkreten Fall allerdings auch etwas heikel. Denn auf der Wand steht klar und deutlich: „Freiheit für X.Y.“ – als wäre das Alter Ego unfrei und säße im Knast! Vielleicht dann doch kein Rockstar, sondern ein politischer Gefangener? Person X.Y. bestellt einen zweiten Frappé und genießt die Freiheit, die mit einem Mal sehr deutlich spürbar ist.