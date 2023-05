Ggf.

Von: Lisa Berins

Die Toiletten funktionieren. Gegebenenfalls. © Soeren Stache/dpa

Ein mögliches neues Lieblingswort hat sich beim Bahnfahren ergeben -„gegebenenfalls“.

Es hat das Zeug zum neuen Lieblingswort. „Gegebenenfalls“ – Technokratenversion „ggf.“ Überlegen Sie sich mal, welches Potenzial da drinsteckt, welches Panorama an (vielleicht niemals eintretenden) Möglichkeiten. „Ggf.“ macht diesen magischen Zwischenzustand greifbar, zwischen nicht wissen, ahnen und noch ein bisschen hoffen.

Der ICE fährt ggf. nicht, nähere Informationen folgen ggf. (nicht?). Auf dem Gleis gegenüber steht jedenfalls ein anderer ICE, der laut Plan längst abgefahren sein sollte. Der letzte noch freie Sitzplatz ist „ggf. freigegeben“, und der nette Herr neben einem sagt: „Seien Sie einfach froh, überhaupt einen Platz bekommen zu haben.“ Und er hat recht: Ggf. macht einfach nur dankbar.

Jetzt hat der Zugführer einen Hinweis: Es gibt ein „Grundproblem“, das zunächst geklärt werden muss, bevor er losfahren kann. „Besser als die letzte Durchsage“, sagt der Sitznachbar. „Da war von Rissen in den Gleisen die Rede.“ Eine Stunde und einen Halt später wünscht er „viel Glück“. Ggf. war nämlich doch reserviert, und man sucht sich ein Plätzchen auf dem Boden zwischen Mülleimern und Toiletten (die sogar funktionieren). Der Zug steht wieder; fehlerhaftes Signal. Jetzt wartet der Zugführer auf eine Ansage, dann könne man „wahrscheinlich“ weiterfahren. (Wahrscheinlich ist ganz offensichtlich wahrscheinlicher als ggf., aber auch nicht so schön abzukürzen).

Auf den Toiletten funktioniert doch nicht alles. Der Wasserhahn ist kaputt, und während man sich mit seifenverschmierten Händen (ja, Seife gibt’s!) hinausmanövriert, stellt man sich vor, wie ganze Bakterienpopulationen per Handgriff in den Waggons ausgesetzt werden. Dann ist der Bodenplatz von einem Koffer belegt. Während sich dessen Besitzer ein Bier im Bistro holt, quetscht man sich mit angezogenen Beinen dahinter, man will nicht auch noch Schleudermasse sein: Im Ziehharmonika-Gelenk werden bei Tempo 299 Menschen – darunter eine Frau mit Kinderwagen – von einer Seite zur anderen geworfen. Das Kreischen klingt wie auf der Achterbahn.

An diesem magischen Zwischenort könnten Freundschaften fürs Leben entstehen; so nah, auch psychologisch, kommt man fremden Menschen selten. Kann man für fast 100 Euro mehr erwarten? Nächster Halt: Frankfurt. Ohne ggf. Die Tür öffnet mit einem Zischen, man greift mit seifigen Händen nach dem Gepäck, quetscht sich an den Nichtmehrfremden vorbei, wird von ihnen aufs Gleis gepresst. Man holt tief Luft und will schreien: Angekommen! Man ist tatsächlich angekommen. Jetzt nur noch schnell in die S-Bahn springen ... aber was heißt schnell? Dann holt man noch mal tief Luft und wiederholt das Mantra: „ggf.“, „ggf.“...