Times mager

Von Stephan Hebel schließen

Die Regierung stolpert vor sich hin, das geräuschlose Regieren ist ohnehin nicht ihre Sache, und Medienleute warten auf Anweisungen aus der Chefredaktion. Die Kolumne „Times mager“.

Wahrscheinlich haben Sie es sich schon gedacht: Die Chefredaktionen der deutschen Mainstream-Medien haben ihre politischen Journalisten und -innen unter Androhung einer Versetzung ins Feuilleton angewiesen, eine Woche lang in jedem, aber auch jedem Text über Olaf Scholz das Wort „Augenklappe“ mindestens einmal zu verwenden. Und was haben sie getan, die Kolleginnen und Kollegen? Willige Büttel geheimer Mächte, die sie nun mal sind, haben sie es alle, aber auch alle geschrieben und gesendet: Augenklappe! Olaf Scholz trägt Augenklappe!

Und jetzt halten Sie sich fest: Bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung hat der Bundeskanzler einen Witz gemacht. Worüber? Über die nach dem Joggingunfall angelegte Augenklappe! „So schön Joggen ist, für manche Strecken nimmt man doch besser das Auto.“ Große Freude bei der deutschen Fahrzeugindustrie, die ja sonst nichts zu lachen hat, seit sie von den davoneilenden Teslas nur noch die Heckklappe sieht.

Kollege S. allerdings merkte bissig an: Bevor Scholz den Autobauern Werbesprüche serviere, hätte er besser einen Mundschutz tragen und das tun sollen, was ja ebenfalls der gesamte politische Journalismus von ihm fordere: „geräuschlos regieren“.

Andererseits, sinnierte der Kollege S., frage er sich schon lange, ob Geräuschlosigkeit die ideale Regierungsform sei. Eine Regierung, von der man nichts höre, sei zwar ein dringender Wunsch des Volkes, soweit der politische Journalismus es repräsentiere. Aber er, S., sei schon daran interessiert, dass aus dem Kanzleramt und den Ministerien gelegentlich ein gewisses Grundrauschen dringe, dem man entnehmen könne, dass die Regierungsmaschine noch am Laufen sei.

Er gehe sogar so weit, fuhr S. fort, ein gewisses Quantum an Auseinandersetzung über die richtige Politik wertzuschätzen, und das sei ohne ein Mindestmaß an Geräuschen nur schwer zu erreichen. Ja, und er wisse, dass er sich damit endgültig ins Abseits stelle: Selbst Streit, so habe er, S., es vor vielen Jahren gelernt, könne einem demokratischen Gemeinwesen nicht schaden, und ob das nicht irgendwie im Widerspruch zur erstrebten Geräuschlosigkeit stehe.

Letztens, und S. wurde jetzt lauter, habe eine Korrespondentin gesagt, die Regierung habe sich vorgenommen, „geräuschloser“ zu arbeiten. Ob man mal fragen dürfe, ereiferte er sich, wie es sich die werte Kollegin vorstelle, vollkommene Abwesenheit von etwas, beispielsweise von Geräuschen, durch noch mehr Geräuschlosigkeit zu steigern. Die Umstehenden zuckten mit den Schultern, aber dann näherte sich der Chefredakteur, und jemand flüsterte: Klappe halten.