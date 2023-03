Geld

Von: Michael Hesse

Wie viel Geld macht glücklich? © Imago

Wie reich muss man sein, um glücklich zu sein? Ein Forscher hat neue Ergebnisse. Die Kolumne „Times mager“.

Das Gerücht hielt sich bislang hartnäckig, wenngleich es einer Bestätigung harrte: Macht mehr Geld doch glücklich? Bislang ging man davon aus, dass 60 000 Euro jährlich für ein vollendetes Glück sorgen, andere nannten 75 000 Dollar, so viel koste das Glück - danach sei Schicht im Schacht, jeder Dollar mehr ändere nichts mehr an der persönlichen Zufriedenheit.

Doch warum zum Teufel wirken die Schönen und Reichen und ganz schön Reichen trotzdem immer ein bedeutendes Stück glücklicher als der sich plagende Otto Normalverbraucher? Da konnte irgendetwas nicht stimmen, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Und hatte die schwedische Band Abba es nicht schon immer geahnt: Money, money, money ... Die musste es schließlich wissen, kam sie doch aus einem der Länder, in denen die Menschen am glücklichsten sind.

Bitter: Nun hat eine Studie die Befürchtung bestätigt. Der aktuelle Artikel in den „Proceedings of the National Academy of Sciences“ widerspricht der verbreiteten Annahme, wonach Geld nicht glücklich macht. Diese Studie widerlegt eine ältere wissenschaftliche Erhebung der Nobelpreisträger Daniel Kahneman und Angus Deaton, die im Jahr 2010 behauptet hatten, dass in wohlhabenden Ländern das Glücksgefühl nicht zunehme, wenn man mit seinem Jahreseinkommen zwischen 60 000 und 90 000 Dollar liege: Daraus resultiert der magische Mittelwert von 75 000 Dollar. Irgendwie muss Kahneman - Autor des Buches „Noise“ - eine Störung in der Wahrnehmung unterlaufen sein. Der Psychologe Matthew Killingsworth stellt nun fest: „Für die meisten Menschen gilt, dass ein höheres Einkommen sie auch glücklicher macht.“

Und nun? Hatte uns nicht schon der Philosoph Aristoteles versprochen, das höchste Glück finde sich in der Betätigung als Denker? Und war es nicht Kant, nach dem das Materielle allenfalls ein flüchtiges Glücksmoment darstellt?

Wer nun umsteuern und sein Glück durch mehr Geld vermehren will, der hat sich die falsche Zeit ausgesucht. Bereits im Jahr 1875 fasste ein gewisser Samuel Benner Perioden, in denen man Geld machen kann, in einer Grafik zusammen. Demnach eigneten sich 1927, 1945, 1965, 1981, 1999, 2019 dazu, ordentlich Reibach zu machen. Dumm nur: Erst 2035 ist der nächste Goldrausch angesagt - und wer den verpasst, muss bis 2053 warten.

Das Jahr 2023 zählt übrigens zu den absoluten Tiefpunkten, wenn es um die Vermehrung des materiellen Wohlstandes geht, genauso wie 1924, 1931, 1942, 1951, 2005 oder 2012 geht da rein gar nichts. Es sind allesamt Jahre der Panik. Die einzig gute Nachricht: Es geht von jetzt an aufwärts!