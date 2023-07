Fiep fiep

Von: Sylvia Staude

Wir möchten ein neues Sprichwort in Umlauf bringen: Stelle nicht alles in einen Kühlschrank. © Monkey Business/Imago

Von Leuten, die nur ihren Job machen, und Geräten, die die Nerven strapazieren.

In die Reihe von nur ihrem Job nachgehenden Leuten, die es gut meinen, aber einen Versicherungsfall bewirken, die pflichtbewusst eklige Fettecken entsorgen und Gummitröge mit Schmutzrand angeblich „kaputtschrubben“ (aber, ganz ehrlich, wer würde darin baden wollen?), in diese Reihe gehört, nun aktenkundig, eine Reinigungskraft am Rensselaer Polytechnic Institute im US-Staat New York. Und wenn Sie jetzt denken, der Saubermann (in Berichten über den Vorfall bleibt die Person anonym, ist jedoch ein „he“) hat die Buchstaben RENSSELAER an der Fassade nicht nur poliert, sondern endlich in eine Reihenfolge gebracht, die besser zu lesen und leichter auszusprechen ist, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass er vielmehr die Schrift an einem Kühlschrank nicht gelesen hat oder vielleicht auch gar nicht entziffern konnte. Denn welcher Mensch, der in der Wissenschaft arbeitet, hat schon eine leserliche Handschrift? Eben.

Schuld war eigentlich Covid, irgendwie. Und sowieso wollte der Putzmann nur das Allerbeste. Nämlich einen Alarm abschalten, der gewiss auch die dort Forschenden nervte. Dass er, um dies zu erreichen, sich von keinem Hindernis – wie einem Vorhängeschloss, wie einem am Corpus delicti befestigten Zettel – abhalten ließ, spricht für seine Entschlossenheit und seinen Einfallsreichtum. „Er wollte nur helfen“, sagen selbst diejenigen, die ihn beziehungsweise die Reinigungsfirma, für die er arbeitet, jetzt vor Gericht bringen.

Ein Kühlschrank also. Darin Kulturen, die zu einem Forschungsprojekt über Photosynthese gehörten. Die Proben wurden bei einer Temperatur von minus 80 Grad aufbewahrt. Die Temperatur schwankte plötzlich leicht, jedoch nicht dramatisch. Der Spezialkühlschrank, die Mimose, gab trotzdem Alarm. Eine Reparatur hätte wegen der damals noch bestehenden Covid-Restriktionen erst in einer Woche erfolgen können. Und damit bis dahin niemand auf die Idee kam, den Gefrierschrank auszustöpseln: Schloss an der Steckdose, Zettel am Schrank. Nun ja. Es gab ja noch den Stromkreisunterbrecher.

Unaufhörlich piepsende, streberhaft Botschaften versendende Geräte sind mittlerweile so etwas wie die elfte biblische Plage. Die Waschmaschine im Minutentakt: fiep fiep, fiep fiep. Der Messengerdienst: pling! Der Abstandsmelder im Auto: hysterisch, als wüssten wir nicht, dass uns irgendein Idiot eingeparkt hat. Wer möchte es dem Putzmann also verdenken, dass er tätig wurde.

Nun lauten Überschriften: Reinigungskraft ruiniert jahrzehntelange Forschungsarbeit. Wir möchten lieber ein neues Sprichwort in Umlauf bringen: Stelle nicht alles in einen Kühlschrank.