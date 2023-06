Falsch

Von: Stephan Hebel

Der Onkel mit den gelben Haaren findet, dass er nichts falsch gemacht hat, und kann er nicht verstehen, dass es Schimpfe gibt und er vielleicht sogar eine Strafe bekommt. © Elizabeth Williams/dpa

Neues von Onkel Donald, der jetzt vor Gericht muss. Damit, liebe Kinder, geht es ihm wie euch mit euren Eltern.

Liebe Kinder, hier ist eine gute Nachricht: Onkel Donald versteht euch, denn er ist wie ihr, nur nicht so lieb. Nein, wir haben Onkel Donald nicht mit Onkel Dagobert verwechselt, wir reden von dem wichtigen Onkel Donald mit den gelben Haaren aus Amerika, wie sich das Land USA gerne selber nennt, als wäre es ein ganzer Kontinent, obwohl es in Amerika auch noch andere Länder gibt.

Ihr kennt das ja alle: Man nimmt sich einen Euro aus der Haushaltskasse, und schon fängt Mama oder Papa an zu schimpfen, natürlich nur, wenn sie es merken. Vielleicht verbieten sie euch sogar das Fußballspielen am Nachmittag (früher nannten sie so etwas „Strafe“), und ihr sitzt im Zimmer, während die anderen kicken, und denkt: Ich sollte eigentlich nicht bestraft werden, weil ich nämlich nichts falsch gemacht habe. Schließlich habt ihr den Euro dringend gebraucht, wegen Schokoriegel oder so.

Onkel Donald hat keine Eltern mehr, dafür ist er zu alt, aber trotzdem gibt es Menschen, die ihn bestrafen wollen (ihn „anklagen“, sagen die Erwachsenen), weil er irgendwelche Sachen mitgenommen hat, die ihm nicht so richtig gehören. Woran ihr übrigens sehen könnt, dass es so doll auch nicht ist mit dem Erwachsensein. Vielleicht muss er sogar in ein Gefängnis, das ist noch schlimmer als ein Nachmittag ohne Fußball, aber kicken kann er sowieso nicht mehr. Was für euch die Eltern sind, das sind für Onkel Donald Gerichte. Also Menschen, die überlegen, ob es stimmt, dass jemand etwas getan hat, das er nicht durfte, und sich dann eine Strafe ausdenken.

Und seht ihr: Dem Onkel Donald geht es genau wie euch Kindern. Weil er selber findet, dass er nichts falsch gemacht hat, kann er nicht verstehen, dass es Schimpfe gibt und er vielleicht sogar eine Strafe bekommt. „Das sollte ich auch nicht, weil ich nichts falsch gemacht habe“, hat er gesagt.

Sicher findet ihr auch, dass die Sache damit erledigt sein sollte. So wie für euch klar ist, dass ihr den Euro natürlich nehmen musstet, weil euch die Eltern keinen Schokoriegel gekauft haben, so ist der Onkel Donald ganz sicher, dass er als Einziger weiß, ob er etwas falsch gemacht hat oder nicht.

Jetzt müssen wir euch aber verraten, dass der Onkel Donald das gar nicht wirklich denkt. Er hat sogar schon mal gehört, dass es ganz gut ist, wenn nicht alle selber entscheiden, was falsch und was richtig ist. Er tut aber so, als wüsste er das nicht, weil er ganz viele Kinder, die ihm glauben, als Freundinnen und Freunde haben will, möglichst sogar viele Millionen. Wahrscheinlich klappt das, obwohl diese Kinder vom Alter her alle schon erwachsen sind.