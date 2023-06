Fake Friends

Von: Lisa Berins

Das Diner aus „Seinfeld“ gibt es noch – inklusive dem blauen Leuchtbanner über den großen Fenstern. © Mika Volksmann/Imago

Was uns der Serien-Freundeskreis aus der Flimmerkiste über die vor-digitalen Zeiten verrät.

Schätzungsweise hat jeder Mensch einen Freundeskreis von durchschnittlich zehn bis 15 Personen, hinzu kommen etwa 50 Bekannte und: bis zu 200 weitere, mehr oder weniger gut gepflegte Beziehungen – den sozialen Medien sei dank. In all diesen Freundschaften stecken große geistige Ressourcen; denn Beziehungen sind natürlich nie einfach, weil Menschen nie einfach sind.

Ein bisschen anders ist das mit einer besonderen Kategorie: dem Serien-Freundeskreis; den Charakteren aus dem Streaminguniversum, mit denen man viel Zeit verbringt, zu viel Zeit vielleicht. Man kennt ihre Lebenssituation, ihre Probleme und Sorgen. Klar, es ist schon eine relativ einseitige Freundschaft, aber eben auch eine praktische; mit wenig Einsatz, viel Zufriedenheit und ganz ohne Streit. Eine Studie hat mal gezeigt, dass wir echte Gefühle aus konstruierten, fiktiven Welten generieren können, und die lassen sich von Real-Life-Emotionen nicht auseinanderhalten. Eigentlich nichts Neues, das kennen Menschen, die Bücher lesen, sowieso.

Die Freunde und Freundinnen aus der Flimmerkiste, um den passenden Jargon zu nutzen, lebten in vor-digitalen Zeiten, in denen es noch Anrufbeantworter und Videokassetten gab. Es sind vier Mittdreißiger mit ständig wechselnden Liebschaften, abstrusen, prekären oder auch gar keinen Jobs (der Protagonist ist Stand-up-Comedian), die im New York der 80er und 90er Jahre einen irrwitzigen Alltag voller Widrigkeiten und Belanglosigkeiten durchleben. Statt sich wie heute bei Whatsapp zu unterhalten, hängen sie natürlich zusammen rum – gerne im Diner beim Sandwich, was sonst.

Dieses Diner gibt es noch. Es hat auch in echt das typische blaue Leuchtbanner über den großen Fenstern. Natürlich muss man eintreten. „Das Eindringen in die Welt medialer Narrative birgt eine große Chance für das seelische Wohlbefinden“, zitierte ein Magazin mal eine Studie zu sozialen Aspekten des Serienschauens.

Innen ist nichts, wie man es von Netflix kennt. Ein paar vergilbte Fotos von den Stars der Serie an den Wänden, mit Plastik abgetrennte Sitzabteile, ein paar schmierige Soßentuben auf den Tischen, deren Inhalt die geschmacklosen Burger auch nicht rettet. Hinter der Theke steht ein nicht unbedingt freundlicher Chef, der einem die Quittung zuschiebt mit einem Kuli, damit man das Trinkgeld einträgt. 20 Prozent, sagt er, als wäre es ein Gesetz. Bei den New Yorker „Starbucks“ wurde gerade protestiert: Das Unternehmen zahle das Tip gar nicht an die Bediensteten aus, hieß es. Man traut dem Ganzen nicht. Will sich aber auch nicht die Blöße geben. Der Kuli setzt an, man rundet auf, was soll’s. Auch fiktive Freundschaften haben ihren Preis.