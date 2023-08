Erwartung

Von: Stephan Hebel

Wenn Weihnachten nicht schon im Vorfeld gut gemanagt wird, ist die Enttäuschung schnell übergroß. © Imago

Ob man eine Familie oder eine Firma leitet: Erwartungsmanagement will gelernt sein. Denn Lebkuchen und Besinnlichkeit lauern schon. Die Kolumne „Times mager“.

Weihnachten steht vor der Tür, das tut es quasi immer in täglich sich verringerndem Abstand, und prompt sind es keine vier Monate mehr bis Heiligabend. Es gilt also, den Risiken und Nebenwirkungen des großen Familienfests rechtzeitig und, wie wir heute sagen, „proaktiv“ vorzubeugen, bevor die Erwartungen in nicht mehr zu managende Höhen steigen.

Nun fragen Sie: Wie soll ich sie denn nun managen, die Erwartungen? Hier ist die Antwort: mit Erwartungsmanagement. Unter den fünf „Ruhig-bleib-Strategien“ zur weihnachtlichen Stressvermeidung auf dem erstbesten Familienportal im Internet steht es an erster Stelle („Stichwort Erwartungsmanagement“), denn amerikanische Wissenschaftler haben folgendes erforscht: „Für das Stressmanagement während der Feiertage ist es wichtig zu akzeptieren, dass nicht alles perfekt sein muss.“ Ja, das ist Wissenschaft, der Dank geht an Herrn „Ricks Warren, Professor an der University of Michigan“!

So viel zunächst zu Weihnachten. Wir kommen später im Jahr darauf zurück, wollen aber zunächst allgemein auf die erfreulichen Aspekte des Erwartungsmanagements eingehen, das ja nicht nur in der Familie, sondern auch in der Politik zunehmend seine segensreiche Wirkung entfaltet. Der Bundeskanzler betreibt es „an der Ostflanke“ der Nato, der Finanzminister in seiner Partei, der Soziologe Armin Nassehi fordert es „in unkalkulierbaren Zeiten“ und meint damit sicher nicht nur Weihnachten.

So weit die Politik, aber schauen wir dorthin, wo das wahre Leben sich abspielt, in „die Wirtschaft“. Diesmal geht der Dank an die Internetseite „Business Education International“, ein Trainingsportal für Führungskräfte, und dazu dürfen Sie sich als CEO Ihrer Familie durchaus zählen, denn erstens: Was ist gute Erziehung anderes als „Business Education“ von Kindesbeinen an? Und zweitens: „Gute Führung bedeutet: Interesse am Umgang mit Menschen“. Nur falls Sie kein Interesse am Umgang mit Menschen haben sollten, beenden Sie bitte die Lektüre an dieser Stelle.

Und hier nun die endgültige Definition für alle, die bei ihren Angestellten oder, wenn sie keine haben, bei ihren Kindern Erwartungsmanagement betreiben wollen: „Erwartungen sind Vorstellungen, Annahmen oder Wünsche, die andere uns, unserer Firma oder unseren Produkten und Leistungen gegenüber hegen. Sie beziehen sich auf die Zukunft, also auf Leistungen oder Ereignisse, die noch bevorstehen.“ Brillant! Aber wo bleibt das Management? „Erwartungsmanagement ist eine Methode, um die ausgesprochenen und unausgesprochenen Erwartungen anderer proaktiv zu steuern.“ Na bitte, frohe Weihnachten!