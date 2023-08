Erinnerung

Von: Michael Hesse

Die Datenanalyse der KI arbeitet stetig und ohne Pause. © Christian Ohde/Imago

Die KI kann nichts vergessen, ein Manko auf dem Weg zu wahrer Größe.

Ist das Vergessen gut für das Leben? Die Frage hat neulich eine gewisse Aktualität erlangt, da es hieß, die KI (künstliche Intelligenz) vergesse nie. Gut, vorher sagte man, das Internet vergesse nie. Und davor hieß es, auch Menschen könnten dazu tendieren, nie zu vergessen (was aber eine andere Bedeutung hat, nämlich die von nachtragend sein), eine menschliche, allzu menschliche Angelegenheit, gewiss.

Ob es aber gut für die KI ist, nie vergessen zu können, muss einen schon ein wenig besorgen. Natürlich besitzt sie kein Leben wie der Mensch, aber doch irgendeine Form der Existenz. Und wenn sie so an Bedeutung gewinnt, wie es nicht wenige erwarten, müssen auch wir uns fragen, was diese Allgegenwart der Erinnerung aus der KI so macht.

Vielleicht ist der Mensch selbst ein gutes Beispiel für diese Frage. Der Philosoph Friedrich Nietzsche war davon überzeugt, dass ein Wissen über die Vergangenheit durchaus nützlich sein kann. Der Mensch sei eben glücklicher als eine Kuh, da er durch seine Erinnerung Kultur erzeuge, die ihn ermuntere (der These sei hier ausdrücklich zugestimmt). Aber dieses Glück habe Grenzen, so Nietzsche, wenn die Historie maßlos die Herrschaft übernehme. Das nämlich führe zu Zynismus, einem fehlenden Sinn für Gerechtigkeit, fehlender Reife, einer Selbstüberhöhung - und im Falle der Deutschen auch noch zu einer gestörten Identität.

Nietzsches Schrift von 1874, „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“, wurde in einer besonderen Situation des 19. Jahrhunderts verfasst, Deutschland war gerade Nationalstaat geworden, die Deutschen noch im Rausch der Einheit befangen. Es sollte böse enden, das hatte der Philosoph richtig erkannt. Auch wenn er nicht alles an der Historie schlechtreden wollte. Schließlich hatte schon Aristoteles die Erinnerung als ein Kriterium für vernunftbegabte Wesen genannt und die Biene daher für klüger als andere Tiere gehalten, da sie Erinnerung habe.

Die Historie kann man bei Nietzsche in gewisser Weise als ein Elixier betrachten, das einerseits schlechte Erinnerungen eliminiere, andererseits positiv eine Identität schaffen könne. Und Nietzsche wäre nicht er selbst, wenn er nicht darauf verweisen würde, dass die - von ihm als monumentalistisch bezeichnete - Historie den Menschen zu großen Taten befähigt. Der Übermensch lässt grüßen.

Womit wir wieder bei der KI wären. Denn auch diese könnte ja einmal eine Art Superintelligenz werden. Was man ihr nur raten könnte, bleibt eine offene Frage. Vielleicht dies: Die totale Erinnerung ist eigentlich zu nichts gut. Wer Größe anstrebt, sollte das Vergessen lernen.