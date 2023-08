Elfie

Wieder einmal wird nach Nessie gesucht. Wir finden, Frankfurt sollte sich ein geheimnisvolles Elfie zulegen. Die Glosse Times mager.

Als Pilze-Sucherin hat man Verständnis für Menschen, die noch einmal Anlauf nehmen, um endlich das legendärste aller Monster zu finden (oder vielleicht auch nur einen großen alten Fisch?): Nessie. Denn für beide Vorhaben braucht man einen scharfen Blick, Erfahrung mit Pilzen bzw. Seeungeheuern (Stein- oder Knollenblätterpilz, Stör oder Saurier – diese Frage kann schließlich über Sein oder Nichtsein entscheiden) sowie eine Portion Geduld. Zwar können sich Pilze nicht fortbewegen, können, wenn sie erstmal ihren Kopf rausgesteckt haben, auch nicht wieder unter die Erde tauchen, aber sich doch unverschämt rar machen. Nicht ganz so rar wie ein Saurier in einem schrecklich tiefen Loch, aber doch so rar, dass, wenn man die Herdplatte anwirft für etwas, was in den sprichwörtlichen hohlen Zahn passt, man denkt: Pilz im Wald lassen und Energiesparen wäre besser gewesen.

Aber wir schweifen ab. Es gibt also eine neue Nessietiative, angeblich die größte seit 50 Jahren: Am kommenden Wochenende – Sie können also vielleicht noch mitmachen, wenn Sie schnell entschlossen sind – werden „Freiwillige von überall her persönlich und online sich an der größten Oberflächenbeobachtung beteiligen, indem sie zwei Tage lang nach jeder Unregelmäßigkeit der Wasseroberfläche und jeder unerklärlichen Bewegung Ausschau halten“, so zitiert der britische „Guardian“ die Veranstalter.

Zwei Tage? Wirklich? Die erste Sichtung, berichtet damals von Hotelmanagerin Aldie Mackay, ist jetzt 90 Jahre her. Seitdem gab es viele Versuche, Nessie zu erwischen. Und da sollen 48 Stunden Bild- und Tonbeobachtung genügen? Sogar beim Berliner Löwen hat man sich mehr Mühe gegeben.

Apropos Löwe, apropos Hotel: Liegt nicht in beiden Fällen der Verdacht nahe, die Sichtung eines aufregenden Tieres – ein Wildschwein muss schon einen Laptop klauen, um als aufregend zu gelten – könnte der Auslastung der Ferienwohnungen und Hotelbetten in der jeweiligen Region dienen? In Schottland soll es jedenfalls schon funktioniert haben.

Für zukünftige touristische Höhenflüge ist es womöglich besser, Nessie selbst oder eine Erklärung für Nessie in Form einer Otter-Familie eben gerade nicht zu finden. Denn was hatte Berlin von seinem Löwen? Hohn und Spott.

Frankfurt sollte also vorsichtig sein. Einen Wal im Main glaubt einem keiner. Eine Anakonda auf der Zeil – würde die Leute nur vom Shopping ablenken. Beim Grüngürteltier weiß schon jede, dass es das nicht wirklich gibt. Aber wie wäre es mit Elfen? Wenn die Stadt es clever anpackt, werden die Elfie-Watcher strömen.