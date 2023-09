Eco

Von: Judith von Sternburg

Er war´s nicht: Umberto Eco 2015 in Madrid, ein Jahr vor seinem Tod.

Da hat sich einer angestrengt. Aber wer hat sich eigentlich angestrengt und „Carmen Nova“ geschrieben? Wir erzählen Ihnen heute im Times mager ein Geheimnis.

Es scheint immer noch offen zu sein, wer Umberto Ecos Buch „Carmen Nova“ geschrieben hat. Umberto Eco jedenfalls nicht, sagen alle, die die „Kriminalnovelle“ inzwischen sorgfältig genug studiert haben. Das ist nicht so einfach. „Berge von Informationen und unvollendeten Wissensverknüpfungen lasteten auf meinem klaren Verstand und stachem (sic!) gleich einem Schwarm wilder Bienen wie toll auf mich ein. Ein Gerüst aus Vermutungen, Erfahrungsschubladen und Reißbrettinterpretationen brüllte hinter meiner wehrlos ausgelieferten Stirn, der es oblag, das unfertige Skelett zu verputzen. Wie die losen Enden eines begonnenen Knotens suchte ich aus der Machart des Anfangs ein Brückenmuster zu gewinnen (sic!) dem die Aufgabe des Bündelns und Verteilens der überlaufenden Spuren zukommen sollte.“ Natürlich könnte all das auch an einer gruseligen Übersetzung (von H. Heinz) liegen.

„Carmen Nova“ wurde vor einigen Monaten von dem Literaturwissenschaftler Niels Penke aufstöbert und flottiert seither durch die literaturinteressierte Welt, die nach der Lösung des Rätsels sucht. Der Erzähler sucht ebenfalls, aber nach Carmen, und während man noch an etwas im übertragenen Sinne denkt, „zog mich eine feuchte, zittrige Hand in den Schatten des Gebäudes und flüsterte mir zu: ,Du willst etwas über Carmen wissen?‘“ Da schau her, jedoch: „Wenige Augenblicke später fiel vor meinen Augen der Vorhang, wenn auch nur des ersten Aktes. Knock-Out.“

Je weiter man liest, umso mehr Privatpersonen fallen einem ein, denen die Herstellung einer solchen Mischung aus waghalsiger Grammatik, ironischer Thrillertrivialität und reiner Idiotie zuzutrauen gewesen wäre. In der Editorischen Notiz (ein Buch mit allem Pipapo, dazu ein Nachwort von Roland Barthes) heißt es, der Text sei Mitte der Sechziger in der Zeitschrift „Notizie di lingua e estetica“ erschienen. Diese macht allerdings erst von sich reden, seit alle Welt, na ja, etliche Personen nach den „Carmen Nova“-Hintergründen suchen.

Jeder kann sich selbst einen Eindruck verschaffen. Das Exemplar der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen lässt sich bequem als PDF einsehen. Vielen Dank, das ist großartig, auch wenn man hinterher verwirrt und missmutig ist, über- und unterfordert zugleich.

Als äußerst aufwendige Fälschung frappiert „Carmen Nova“ auch jenseits des Textes. Erstens, weil die ganze Geschichte aus Vorinternetzeiten stammt, als noch nicht eh alles gleich öffentlich war und nach einer kurzen, aber dokumentierten Aufregung wieder verschwand. Zweitens, weil sich vor 40 Jahren einer mühte wie verrückt, aber niemand merkte was. Wie ein nicht gefundenes Osterei, nein, viel schlimmer.